Для получения большого и высококачественного урожая кабачков важно соблюдать несколько основных правил их выращивания.

Кабачки дадут богатый и вкусный урожай, если обеспечить для них четыре основных условия: температурный режим, освещение, влажность и подкормка почвы.

Кабачки являются теплолюбивой культурой, требующей минимальной температуры 10-12 градусов для прорастания семян.

Если температура среды составляет 18-20°С, появление всходов займет 8-10 дней. Если же 10°С, то этот процесс может затянуться до 25-30 дней, при этом растения будут появляться неравномерно и с маленькими семядолями.

Кабачки, подобно огурцам, нуждаются в достаточном свете для эффективного фотосинтеза, что способствует увеличению урожайности. Недостаточная освещенность может привести к ухудшению роста и развития растений.

Важно избегать чрезмерного загущения растений, а также разрастания сорняков среди посевов во избежание вытягивания вегетативных органов и снижения урожайности.

Кабачок менее требователен к влаге по сравнению с огурцом, но все же требует регулярного полива, особенно во время активного роста и развития плодов. Чтобы получить хороший урожай кабачков, оптимальная влажность почвы составляет 70-80%, а относительная влажность воздуха – 80-85%.

Кроме того, кабачки нуждаются в достаточном питании в течение всего вегетационного периода. Они хорошо реагируют и на органические и минеральные удобрения. Рекомендуется использовать универсальное удобрение, которое будет стимулировать рост и развитие плодов.

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