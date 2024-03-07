При выборе места для смородины стоит учитывать, что соседствующие деревья и высокие растения могут с годами создавать плотную тень

Пересадку смородины лучше всего проводить весной, когда снег растает, и почва достаточно оттает для легкого выкапывания куста. Участок для смородины должен быть максимально светлым и солнечным, в то время как для чёрной смородины подойдет и лёгкая полутень.

Ягодные кустарники имеют склонность к сильному распространению вширь, поэтому при пересадке нескольких экземпляров следует оставлять расстояние не менее 2-3 метров между ними, чтобы они не мешали друг другу. Слишком густая посадка может привести к плохому проветриванию и увеличению заболеваемости и вредителей.

При выборе места для смородины стоит учитывать, что соседствующие деревья и высокие растения могут с годами создавать плотную тень на куст, что негативно скажется на его росте. В таком случае лучше выбрать участок, где не будет конкуренции за солнечный свет.

Для выкопки куста для пересадки следует отойти от него на 30-40 сантиметров и обкопать его со всех сторон на глубину, соответствующую длине лопаты. В процессе некоторые корни могут быть повреждены, но это не проблема.

Подкопайте ком земли снизу, обрубая корешки, пока не удастся полностью извлечь куст из почвы.

Для пересадки выкопайте яму глубиной 45-55 см, диаметр которой должен быть на 10-15 см больше корневой системы куста. Заполните яму компостом или перегноем наполовину, добавьте суперфосфат, сернокислый калий и древесную золу. Тщательно перемешайте.

Поместите смородину по центру ямы, убедившись, что корневая шейка находится на одном уровне с поверхностью почвы. Добавьте почву, если необходимо.

Затем тщательно засыпьте землю вокруг корней и утрамбуйте. Обильно полейте смородину, налив около 10-12 литров воды под куст.

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