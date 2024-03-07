Сочная, нежная и вкусная закуска с крабовыми палочками – это отличный вариант к праздничному или обыденному столу.

Готовится эта закуска с крабовыми палочками очень просто, а исчезает со стола в мгновение ока. Поэтому надо ее приготовить так, чтобы точно хватило на всех.

Рецептом закуски с крабовіми палочкам поделилась на своей странице в Инстаграм фудблогер «Mishuhism».

«Любимое блюдо мужа. Готовится просто и быстро, а съедается первым», - рассказала кулинар.

Ингредиентов для приготовления закуски понадобится немного. А именно: лаваш, майонез, плавленый сырок – 2 шт., яйцо – 2 шт., крабовые палочки, листья салата.

Закуска с крабовыми палочками.

Крабовые палочки, сырок и отварные яйца натираем. Чтобы было легче натереть крабовые палочки и сырок, их можно немного подморозить.

Смазываем лист лаваша майонезом, посыпаем натертыми крабовыми палочками, яйцом и сырком. Выкладываем листья салата и плотно заворачиваем лаваш в рулет.

Далее заворачиваем рулет с крабовыми палочками в пищевую пленку и отправляем в холодильник, чтобы закуска пропиталась. Была сочной и нежной.

Закуска с крабовыми палочками.

Перед подачей на стол закуску с крабовыми палочками нужно нарезать на порции.

Отметим, что вместо майонеза можно использовать крем-сыр.

В лаваш с крабовыми палочками также добавляют твердый сыр и кукурузу, огурцы и зелень.

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