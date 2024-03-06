Для обработки деревьев также подходят водоэмульсионные или водно-дисперсионные краски белого цвета.

Кора страдает от солнечных ожогов, трескается из-за резких перепадов температур и становится убежищем для вредителей. Кроме того, через повреждения в коре могут проникать возбудители различных болезней. Побелку рекомендуется проводить дважды в год: весной и осенью.

Наиболее предпочтительно закончить побелку деревьев до начала апреля, чтобы получить максимальную пользу от процедуры.

Что касается средств для побелки деревьев, самым простым вариантом является приобретение готовой жидкой побелки в магазинах или садовых центрах. Существуют также сухие смеси, которые необходимо развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

Для обработки деревьев также подходят водоэмульсионные или водно-дисперсионные краски белого цвета.

Существует возможность приготовить защитную смесь самостоятельно по одному из следующих рецептов:

Растворите 400 г медного купороса в 2 л горячей воды. Добавьте 100 г казеинового клея, 2 кг гашеной извести и 8 л холодной воды. Тщательно размешайте до полного растворения ингредиентов.

К 10 л воды добавьте 3 кг гашеной извести или мела, 100 г казеинового клея и 500 г медного купороса. Размешивайте состав до полного растворения компонентов и оставьте на несколько часов.

Для нанесения защитной смеси удобно использовать строительную кисть с натуральной или искусственной щетиной. Чтобы ускорить процесс, выбирайте кисти побольше. Если деревьев много, можно воспользоваться краскопультом, что значительно упростит и ускорит работу.

Процедуру побелки рекомендуется проводить в сухую погоду, чтобы защитный состав успел высохнуть и не смылся дождем. Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу. Перед нанесением состава рекомендуется очистить ствол дерева от пыли, грязи и старой побелки, если она есть, с помощью веника или щетки.

Не стоит полностью удалять старый защитный слой - достаточно избавиться от осыпающихся корок. Если на коре есть мох или лишайники, их можно аккуратно удалить скребком или щеткой, либо просто зачистить руками в тканевых перчатках.

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