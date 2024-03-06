Хозяйка поделилась действенным способом, как посеять редис и морковь таким образом, чтобы собрать большой урожай.

Редис – это одна из тех культур, которые относятся к холодостойким, так что она может быть высеяна уже в ранние весенние или поздние осенние периоды.

Редис в теплице без отопления сеют в конце марта - середине апреля. Если в теплице есть отопление, можно начать высадку раньше – в феврале.

Прорастать семена начинают при температуре +2-3°С, ростки выносят заморозки до -3°С, а взрослые растения – и большие кратковременные заморозки.

Оптимальная температура для роста редиса – +16-18°C.

Как посеять редис и морковь.

Также важно знать, что редис любит влагу. Оптимальная влажность почвы для нормального развития корнеплодов должна быть около 80%. При недостаточном поливе редиска стрелкуется и корнеплоды не развиваются. Также урожай будет горьким. Если полив слишком частый или обильный, редис трескается.

Редис растет быстро, поэтому буквально через месяц после посева можно уже собирать урожай.

Благоприятными днями для посева редиса в марте 2024 года являются 1, 5-7, 12-13, 15-16, 18-21, 23-25, 27-29 числа.

Также следует знать еще одну хитрость по выращиванию редиса, которой поделилась опытная хозяйка.

«Лайфхак с редиской. Не делайте моих ошибок!», - отметила автор страницы «Ogorodstyle».

Как посеять редис и морковь.

Итак хозяйка подсевает редиску в рядок к моркови, петрушке и т.д. Она сходит раньше и видно, где рядок.

«Пока всходит морковь, редис уже доедаем», - рассказала хозяйка.

Однако на одну из грядок женщина забыла посеять редис и результат был крайне плачевный.

Как посеять редис и морковь.

В комментариях другие огородники решили рассказать и о своем опыте:

«Я тоже сею редиску, как праздничную культуру, тогда легче междурядья проспать»,

«Как раз вчера так сделала, жду редиску сначала».

«Каждый год искала морковь в земле. В этом году 10 дней замачивала семена в воде и высевала в растворе киселя из крахмала. Взошла вся аж бегом. Раджу»,

«А у меня с киселем совсем не взошла, не советую».

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