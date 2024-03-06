Экстренное выключение может помочь, если не понятно, почему ноутбук не перезагружается.

Ноутбуки могут зависать по тем же причинам, что и стационарные компьютеры. В большинстве случаев помощь специалиста не требуется, если зависание вызвано программным сбоем.

Зависания через определенные интервалы после включения могут быть связаны с заражением вирусами или неисправным железом, требующим профессиональной помощи. Регулярное перегревание компьютера может повредить электронику.

Перед выключением попробуйте решить проблему с помощью Диспетчера задач Windows (Ctrl + Shift + Esc) или окна Принудительного завершения задач (⌘ + Option + Esc на Mac). Если ноутбук отвечает, используйте эти инструменты для завершения задачи или программ.

Пользователи Windows могут воспользоваться другими способами через клавиатуру:

Ctrl + Esc вызывает меню Пуск, где можно выбрать опции.

Alt + Tab или Win + Tab позволяют переключиться на другую программу.

Если ноутбук не реагирует, придется выполнить принудительную перезагрузку системы.

Кнопка Reset для экстренной перезагрузки обычно находится на корпусе. Если ее нет, можно перезагрузить, выключив и включив ноутбук.

Пользователи Windows могут перезагрузить систему через комбинацию Win + X. Пользователи MacOs вызывают окно перезагрузки сочетанием клавиш Control и Power.

Если экстренное выключение не работает, отключите ноутбук от сети, снимите заднюю крышку и извлеките батарею. Подождите и вставьте батарею обратно.

Экстренное выключение может помочь, если не понятно, почему ноутбук не перезагружается. При подозрении на проблемы с приложениями или обновлениями Windows, можно попробовать загрузить систему в безопасном режиме и отключить автозапуск подозрительных программ.

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