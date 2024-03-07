Эксперты озвучилинесколько простых способов сохранить работоспособность смартфона в случае отключения питания.

Итак, узнайте, как сохранить заряд смартфона.

Подготовьте ноутбук

Если у вас пропало питание, включите ноутбук (но не разблокируйте экран) и используйте кабель iPhone или Android для зарядки телефона через порты USB. Большинство новых ноутбуков могут заряжать смартфон несколько раз.

2. Держите телефон в «Режиме низкого энергопотребления».

В этом режиме будет расходоваться гораздо меньше сока. На iPhone перейдите в «Настройки», прокрутите вниз до «Аккумулятор» и включите «Режим низкого энергопотребления». На Android проведите вниз по верхнему меню и найдите значок «Энергосбережение».

3. Используйте машину, чтобы зарядить телефон.

Большинство новых автомобилей имеют порт USB – или два. Даже если в вашей машине закончилось топливо, вы можете завести ее и зарядить от автомобильного аккумулятора. Это последнее средство, но если у вас новый автомобильный аккумулятор, он легко зарядит телефон несколько раз.

4. Купите внешнее зарядное устройство (Power Bank), если у вас его нет.

Портативные зарядные устройства для аккумуляторов смартфонов становятся все лучше и дешевле. В большинстве сетей аптек они есть возле прилавка, но за удобство вы заплатите больше. Но если он вам нужен прямо сейчас, это хорошее место для поиска.

5. У вас еще есть электричество, но вы хотите быстро зарядить телефон, не используя розетку? Подключите его к USB-порту телевизора. У большинства новых телевизоров он есть.

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