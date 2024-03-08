Узнайте, как мошенники получают номер вашего мобильного телефона и, что более важно, как защитить себя.

Получите ценную информацию о защите вашей личной информации и обеспечении цифровой безопасности в телефоне.

Мошенники получают ваш номер телефона и используют изощренные методы, чтобы выманить у вас деньги и конфиденциальную информацию.

Как мошенники получают номер вашего мобильного телефона?

От заполнения онлайн-форм до входа в свой банковский счет вы используете свой номер телефона для подтверждения своей личности.

Как и ваш адрес электронной почты, ваш номер телефона является одной из наиболее распространенных форм личной информации, которую вы используете в повседневной жизни.

Как защитить телефон от мошенников

Не сообщайте свой номер телефона ненадежным веб-сайтам и платформам.

Каждое мошенничество начинается с того, что ваш номер телефона попадает в чужие руки, и если вы сможете избежать раскрытия своего номера на небезопасных веб-сайтах, вы сможете значительно минимизировать риски.

Например, если веб-сайт не обеспечивает безопасное соединение на мобильном телефоне или не имеет подробной политики конфиденциальности, вам лучше не раскрывать свой номер.

Повесьте трубку, если это похоже на мошенничество.

Многие специалисты по кибербезопасности рекомендуют просто повесить трубку и ничего не говорить, если есть подозрение на мошенничество.

Чтобы защитить свой телефон от мошенников, используйте блокировщик вызовов

Будь то стационарный или мобильный телефон, вы можете использовать блокировщик вызовов, чтобы мошенники не смогли связаться с вами.

В магазине приложений вашего телефона вы можете найти блокировщики вызовов.

Примите меры и сообщите о мошенничестве

Вы можете сообщить о мошеннических звонках, которые вы получаете на этой платформе , чтобы другие люди были предупреждены о потенциальных опасностях.

Читайте также:

Какие вещи нельзя хранить на чердаке дома: практические советы сохранят имущество

Прослушка телефонов: "Киевстар" сделал важное объяснение

Выручит, если нет связи в "Киевстар": как установить цифровую SIM-карту от Vodafone и Lifecell