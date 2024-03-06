Выращивание картофеля из семян имеет несколько преимуществ по сравнению с выращиванием из клубней и может обеспечить значительно более высокий урожай.

В результате выращивания картофеля из семян, вы получите и мелкие клубни – элитный посадочный материал на следующий год, и полноразмерный картофель.

Начинать засев семян картофеля можно уже в начале и середине марта. Следует учитывать, чтобы на момент высадки рассады в открытую почву, ей было 30-40 дней.

Перед посадкой семена картофеля рекомендуется замочить на 30 часов в воде. К почве картофель не требователен, используйте обычный.

Выращивание рассады картофеля возможно и с проведением пикирования, и без него:

если решили выращивать рассаду с пикированием, то семена следует сеять во влажную почву на глубину 1,5 см, оставляя между рядами расстояние 1-2 см;

если без пикирования, то сеем по схеме 5 на 5 сантиметров, а сверху поверхность грунта немного присыпаем песком.

Накрываем рассадную емкость крышкой или пищевой пленкой до момента, когда у нас появятся всходы. Семена картофеля начинают прорастать, когда температура составляет от 18 до 20 градусов - на это уйдет примерно 10-12 дней. Рассаду ставим в хорошо освещенном и теплом месте.

Когда у сеянцев сформируются два первых настоящих листика, то можно переходить к пикированию картофеля, например, в пластмассовые стаканчики, в которых делаем дренажные отверстия. Впервые подкармливать картофель удобрением рекомендуют через 10-14 дней.

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