Вырастить крепкую и здоровую рассаду клубники не сложно, нужно лишь соблюдать несколько важных правил посева и ухода.

Начинать посев семян клубники для рассады можно еще с середины января и до начала апреля, но оптимально это делать в феврале и первой половине марта.

Для рассады клубники нужна рассыпчатая и воздушная почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Важно, чтобы она не была перенасыщена удобрениями.

Рекомендуют для выращивания рассады клубники использовать прозрачные контейнеры или пластмассовые стаканчики – так легко контролировать уровень влажности. Также можно использовать для посадки клубники торфяные таблетки.

Чтобы избежать застаивания влаги в почве, необходимо либо сделать в контейнерах дренажные отверстия, либо насыпать слой дренажа толщиной 1,5-2 сантиметра.

После высева семян клубники накрываем контейнер прозрачной крышкой или пленкой. Каждый день нужно убирать с крышки конденсат и иногда снимать ее на 30-60 мин. для проветривания.

Семена клубники требуют много времени для всхода - 1-3 недели. Начинайте активный полив и убирайте крышку после появления настоящих листочков, но избегайте перелива, так как он может вызвать черную ножку.

Сеянцам нужно минимум 10-11 часов света ежедневно, в идеале – 12-14 часов. Лучшая температура для выращивания рассады клубники колеблется от +18°C до +23°C, а с приближением к высадке от +15°C до +16°C.

Пикируйте рассаду после появления 2-3 настоящих листочков, обычно через 3-6 недель после того, как посеяли.

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