Семена помидоров быстро прорастают и растут, их лучше всего сеять в помещении примерно за шесть недель до средней даты последних заморозков.

Помидоры — долгоспелые, теплолюбивые растения, которые не переносят морозов, поэтому их лучше высаживать в сад в качестве рассады после того, как весной потеплеет.

Узнать, как вырастить помидоры от семян до урожая можно здесь.

Начнем из семян помидоров.

В виде семян доступны сотни сортов помидоров, и выбор нескольких для домашнего сада может оказаться непростой задачей.

Вот несколько советов, которые следует учитывать при выращивании помидоров:

Определите, какой сорт помидоров вы хотите; например, помидоры черри, ломтики или помидоры для приготовления соуса или пасты.

1. Учитывайте размер взрослых растений.

Ищите устойчивость помидоров к болезням. Помидоры восприимчивы к ряду заболеваний, которые могут быть или не быть проблемой в вашем регионе.

2. Почва для помидоров

Несмотря на то, что она известна как «горшечная почва», лучшая среда для посева семян вообще не содержит почвы. Используйте стерильную беспочвенную смесь , на которой указано, что она предназначена для посева семян помидор. Никогда не используйте садовую почву, которая часто плохо дренируется и может содержать болезнетворные организмы.

3. Контейнеры

Семена томатов можно высаживать практически в любой емкости, при условии, что на ее дне есть дренажные отверстия.

Возможно, вы просто хотите вырастить несколько растений в очень больших контейнерах или, возможно, вы хотите посеять бесконечное количество семян с помощью блокировщика почвы — выбор за вами!

4. Свет и тепло

Теплый воздух поможет ускорить прорастание семян помидоров.

Как сеять семена помидоров

Тщательно смочите стартовую смесь для посева, а затем наполните контейнеры, укрепите, но не уплотняйте ее.

Поместите два или три семени помидор в каждый небольшой контейнер или в каждую ячейку. Покройте семя слоем почвы и аккуратно прижмите ее к семенам.

Поливайте, чтобы обеспечить хороший контакт семян со смесью. Вы можете использовать распылитель для растений или просто полить сверху струей воды. Замачивать почву не нужно, достаточно увлажнить верхний слой.

Поставьте горшки в теплое место. На этом этапе семенам не нужен свет.

Держите смесь влажной, но не мокрой. Если ваша система посева семян имеет верхнюю часть теплицы, используйте ее для удержания влаги. Или вы можете накрыть верх горшков полиэтиленовой кухонной пленкой.

Проверяйте горшки с рассадой помидоров ежедневно.

Подождите, чтобы пересадить рассаду помидоров в огород до наступления средней даты последних весенних заморозков.

Будьте готовы защитить саженцы продлевающей сезон садовой тканью, укрытиями для рядов или укрытиями для растений, если угрожают поздние заморозки.

Если все пойдет хорошо, вы соберете спелые помидоры через восемь недель или меньше!

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