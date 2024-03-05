Удаление программ с устройства — это первый шаг к защите от потенциальных нарушений конфиденциальности.

Хотя некоторые приложения постоянно удаляются компанией Google, другие остаются в магазине, подвергая пользователей опасности. Крайне важно, чтобы пользователи приняли немедленные меры для защиты своей конфиденциальности.

Удаление программ с устройства — это первый шаг к защите от потенциальных нарушений конфиденциальности. Кроме того, осторожность и тщательное исследование перед загрузкой любых новых программ имеет важное значение для предотвращения подобных нарушений безопасности в будущем.

Среди выявленных вредоносных программ такие популярные, как Zapya, VFly, MVBit и Biugo. Эти приложения, кажущиеся обычными видеоредакторами, играми и инструментами для передачи файлов, на самом деле содержат скрытое шпионское ПО.

Факт того, что эти программы были загружены миллионами пользователей, вызывает беспокойство относительно масштабов потенциальных нарушений конфиденциальности.

Шпионские комплекты разработки маркетингового программного обеспечения (SDK), прилагаемые к этим приложениям, могут собирать конфиденциальную информацию без разрешения пользователя.

Это включает доступ к файлам, хранящимся на вашем устройстве, передачу их на удаленные серверы без вашего ведома и сбор данных с различных датчиков. Эти данные затем могут использоваться для отслеживания вашей деятельности как онлайн, так и офлайн.

Источник: PhoneArena

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