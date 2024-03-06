Несмотря на все сообщения о вредоносных атаках и утечках данных, никто не может обвинить вас в желании защитить свой мобильный телефон от взлома.

Вы можете принять меры для защиты своего телефона, улучшения паролей и защиты своих данных.

Вещи, которые вы должны знать, прежде чем защитить свой мобильный телефон от взлома:

Обновите iOS или Android до последней версии, чтобы получить последние исправления безопасности. Тщательно изучите приложения перед установкой.

При использовании общедоступного или незащищенного Wi-Fi не вводите пароли или другую конфиденциальную информацию, если вы не используете VPN.

Менеджеры паролей позволяют легко устанавливать уникальные пароли для всех приложений и служб без необходимости их запоминать.

Как защитить свой мобильный телефон от взлома:

1. Установите защитное программное обеспечение на свой телефон Android. Не загружайте просто любое приложение. Убедитесь, что вы выбрали антивирус от известной вам антивирусной компании.

2. Установите пароль. Выберите что-нибудь сложное, но легко запоминающееся. Избегайте дней рождения, имен домашних животных, банковских PIN-кодов или части вашего номера телефона. Следуйте инструкциям службы поддержки Apple или Android, чтобы настроить свою систему.

3. Чтобы защитить свой мобильный телефон от взлома, обязательно проверьте приложения перед их установкой. Загружайте приложения только у надежных продавцов или с сайтов, таких как Apple App Store или Google Play. Будьте осторожны, если вы используете телефон Android. Google не проверяет свои приложения так тщательно, как Apple

4. Убедитесь, что вы знаете, как удаленно управлять своим телефоном. Настройки или приложения позволяют удаленно заблокировать и стереть данные с телефона в случае его кражи. Если у вас более новый телефон, вам не нужно ничего скачивать.

5. Будьте осторожны с незащищенными соединениями Wi-Fi. Незащищенные соединения не имеют значков блокировки рядом с их списками. По возможности избегайте их и используйте безопасное мобильное соединение вашего телефона.

6. Как защитить свой мобильный телефон от взлома - отключите Wi-Fi, Bluetooth и сотовые данные, когда вы ими не пользуетесь.

7. Заряжайте свой телефон через надежные USB-порты. К ним относятся порты на вашем компьютере и в автомобиле (если применимо).

8. Чтобы защитить свой мобильный телефон от взлома - поддерживайте свою операционную систему в актуальном состоянии. Как только Apple или Android сообщит вам, что обновление готово, загрузите и установите его.

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