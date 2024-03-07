Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы определить, что ваш смартфон взломан.

Злоумышленники могут получить доступ к вашей приватной информации, используя вредоносное программное обеспечение, и злоупотреблять ею в преступных целях. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что есть несколько знаков, указывающих на то, что ваш Android или iPhone взломаны, и за вами шпионят.

Просматривая веб-страницы, вы можете случайно установить шпионское программное обеспечение на свой телефон, даже не подозревая об опасности.

Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы определить, что ваш смартфон взломан:

Случайное включение камеры или микрофона: Это может указывать на действие шпионского ПО.

Наличие незнакомых программ или файлов: Это может быть основным признаком того, что устройство взломано.

Шумные звуки во время телефонных звонков: Например, гудок, далекий голос или шум. Это может свидетельствовать о попытке шпионского программного обеспечения перехватить ваши разговоры.

Снижение производительности: Например, быстрое разряджение батареи. Это может быть признаком работы вредоносного ПО в фоновом режиме.

Много сообщений об ошибках, рекламе: Рекламное программное обеспечение будет пытаться обманом заставить вас предоставить личную информацию.

Постоянное перегревание смартфона: Это может быть признаком работы шпионского ПО, которое использует ресурсы телефона.

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