Что сделать, чтобы телефон не нагревался и чем опасна эта проблема - советы специалистов.

Если смартфон сильно перегревается, это негативно отражается на его работе. Перегрев может привести к серьезным неисправностям или повреждению смартфона.

Так, одним из последствий перегрева телефона может стать уменьшение емкости аккумулятора. Что, в свою очередь, приведет к сокращению времени автономной работы телефона. Конечно, перегрев телефона может привести к повреждению других компонентов и даже привести к его возгоранию.

Чем опасен перегрев смартфона.

Подчеркнем, что нагрев мобильного телефона до температуры не более 40 градусов считается нормой и не опасен для гаджета.

Одной из причин перегрева телефона является некачественная или поддельная подзарядка. Еще одна причина перегрева телефона – старый аккумулятор. Например, когда смартфону уже больше трех-четырех лет.

То есть, если смартфон стал перегреваться сразу после покупки, лучше заменить его другим.

Чтобы телефон не перегревался, необходимо знать несколько простых правил. Так, не следует пользоваться гаджетом при подключении к зарядному устройству.

Также, чтобы не допускать перегрева телефона, следует закрыть все ненужные фоновые программы и отключить беспроводные модули (GPS, Bluetooth).

Одной из причин перегрева телефона может быть чехол.

Чем опасен перегрев смартфона.



Чтобы телефон не перегревался, его не следует оставлять на солнце, в автомобиле во время жары, а также накрытым одеялом.

Продолжительное использование телефона без перерыва – еще одна причина, по которой смартфон может перегреваться.

Специалисты рекомендуют регулярно очищать вентиляционные отверстия от пыли и других загрязнений.

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