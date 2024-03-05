Для того чтобы получить лучший урожай перца, помидоров, баклажанов и других овощей необходимо знать важный нюанс, на который многие иногда не обращают внимания.

Речь идет о возрасте рассады помидоров, перца, огурцов, баклажанов, капусты, кабачков, арбузов и т.д., пишет Politeka.net.

«Это важно!», - отмечает пани Олеся, которая уже много лет занимается огородом и делится своим опытом в TikTok и Instagram на странице «Васильевна выращивает».

Хозяйка также рассказала, почему возраст рассады – это важно.

«Что такое возраст рассады. Это количество дней от появления всходов до высадки рассады в почву. Этот срок зависит от особенности культуры и условия выращивания. Хорошая рассада должна иметь соответствующую высоту, крепкий стебель и хорошо развитые листики», - рассказала блогер.

Как вырастить лучший урожай перца, помидоров и огурцов.

Молодая рассада после пересадки быстрее увядает, плохо переносит неблагоприятные условия и позже плодоносит. Переросшая рассада – это тоже плохо, потому что у нее обрывается значительная часть корневой системы, а большая листовая поверхность теряет много воды, что также задерживает плодоношение.

Следовательно, есть оптимальный возраст рассады для овощных культур. Так, для томатов возраст рассады такой: высокорослые 50-60 дней, среднерослые – 50-55, штамповые – 40-45 дней. Срок появления всходов – 5-8 дней.

Для перца. Возраст рассады – 50-60 дней, срок появления всходов – 7-14 дней.

Как вырастить лучший урожай перца, помидоров и огурцов.

Баклажаны. Возраст рассады 50-60 дней, срок всходов – 7-10 дней.

Белокачанная капуста. Возраст рассады – 45 дней, срок появления всходов – 3-4 дня.

«Также не забывайте, что семена каждой культуры углубляются на определенную глубину. В среднем глубина составляет от 1 до 3 сантиметров. Почва увлажняется до посевов, а не после. Иначе семена буквально затягиваются вглубь почвы», - предупредила пани Олеся.

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