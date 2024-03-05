Здесь собраны способы, с помощью которых вы можете попытаться увеличить время автономной работы вашего телефона и отслеживать состояние батареи.

У вас возникли проблемы с аккумулятором вашего смартфона или вы чувствуете, что аккумулятор телефона больше не работает так, как раньше?

Что ж, вам не о чем беспокоиться, ведь есть способы проверить состояние или состояние аккумулятора телефона.

Как проверить состояние батареи вашего телефона Android

Не на всех смартфонах есть возможность проверить состояние аккумулятора или его температуру. Таким образом, пользователям придется полагаться на сторонний сервис. Такие бренды, как Samsung, предоставляют возможность получить некоторые подробности о состоянии аккумулятора вашего телефона.

Как проверить состояние батареи вашего телефона, можно загрузить приложение AccuBattery.

Служба советует пользователям заряжать свой телефон только до 80 процентов, если они не хотят, чтобы аккумулятор телефона был поврежден.

Никогда не следует полностью заряжать телефон, так как это вредно для долговечности аккумулятора. В приложении есть система уведомлений, которая позволяет любому установить будильник, когда уровень зарядки достигнет 80 процентов, после чего можно отключить зарядное устройство.

Как проверить состояние батареи в телефонах Самсунг

Зайдите в настройки > Уход за аккумулятором и устройством > Диагностика. Теперь вы можете нажать на статус батареи, чтобы проверить ее состояние.

В телефоне есть и другие функции (камера, динамик и т. д.), которые вы можете проверить, чтобы убедиться, что они работают нормально или вам следует их починить.

Вы также можете нажать кнопку «Оптимизировать» в разделе «Уход за устройством», и если возникнут проблемы с высоким расходом заряда батареи, вы узнаете об этом. Хорошо, что служба даже информирует вас, если на вашем телефоне установлены какие-либо вредоносные приложения или возникли проблемы с сбоем приложений.

Как проверить, какие приложения разряжают батарею вашего телефона?

Просто зайдите в раздел настроек вашего телефона, а затем в раздел «Аккумулятор». Здесь вы найдете статистику использования батареи, которая позволит вам узнать, что потребляют все приложения, а также сколько данных и заряда батареи. Таким образом, вы можете либо принудительно остановить это приложение, чтобы запретить ему выполнять какие-либо функции, либо просто удалить его. Чтобы принудительно остановить, просто нажмите и удерживайте приложение, нажмите «Информация о приложении», а затем снова нажмите «Принудительно остановить».

Как проверить состояние батареи вашего телефона

На каждом смартфоне Android есть раздел «Аккумулятор» в приложении «Настройки», где вы найдете рекомендации о том, как решить проблему с использованием аккумулятора или сэкономить больше энергии.

Нужно просто нажать на это и отметить галочкой соответствующие опции в соответствии со своими потребностями. Ваш смартфон, по сути, знает, какие приложения или функции сильно разряжают батарею, поэтому вы можете их отключить.

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