Так, главный уход за перцем заключается в умеренном поливе, подкормке и поддержании оптимального температурного режима.

По словам специалистов, чтобы правильно вырастить рассаду перца, нужно уделять внимание качественным семенам и подготовке почвы.

Так, при посеве в почву своих или необработанных семян, нужно предварительно провести подготовку в несколько этапов: калибровку, обеззараживание, намачивание и проращивание.

Но следует помнить, что для рассады перца не следует использовать почву из грядки, где выращивали томаты, картофель, перец или баклажаны.

Главные секреты выращивания рассады перца.

В рассадных ящиках семена перца лучше сеять по схеме 2-3*3-5 см или по 1-2 семена, если используются отдельные емкости.

Затем емкость необходимо накрыть пластмассовой крышкой или пищевой пленкой.

Очень важны два фактора - температурный режим около 25 °C (можно держать недалеко у батареи) и влажность не ниже 70% - для этого регулярно опрыскивайте с пульвелизатора.

Чтобы семена начали прорастать, температура почвы должна быть 15-16 градусов тепла. Получить всходы перца через неделю можно при температуре почвы +25...+28 градусов.

Специалисты советуют рассаду перца досвечивать лампами на расстоянии около 10 см от верхушек растений.

После всходов емкости следует перенести на светлое место с температурой 16-18°C и продолжать увлажнять землю из пульвелизатора. Через 5-7 дней емкости снова следует перенести в тепло на самый светлый подоконник.

С этого времени рассада перца потребует обильного полива, а именно – 1-2 раза утром исключительно теплой водой. При этом вода не должна попадать на листья.

Главные секреты выращивания рассады перца.

Когда появятся первые 1-2 настоящих листика необходимо распекать сеянцы в отдельные емкости объемом 0,5 см. Если семена перца были посеяны сразу в отдельные емкости, следует оставить в каждой из них по одному из наиболее развитых растений, а в фазе 1-2 настоящих листа перевалить в емкости побольше.

Через 10-15 дней после пикирования опытные хозяева проводят подкормку рассады перца.

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