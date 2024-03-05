Рассада капусты вытянулась – эта проблема знакома многим огородникам и дачникам, но есть действенные советы, которые помогут спасти урожай.

Рассада капусты очень капризная и нежная, реагирует на условия выращивания и может сильно перерасти. Рассада капусты начинает вытягиваться, побеги становятся очень тонкими, непригодными для высадки в почву.

Главными причинами неправильного роста рассады, в том числе и капусты, является несоблюдение сроков посева семян и высадки в почву, нехватка солнечного света и отсутствие дополнительного освещения.

Еще одной причиной проблем с рассадой является несоблюдение температурного режима при выращивании.

«Сегодня, вчера, через неделю начинают болеть растения. Особенно тяжело в рассадный период. То падает, то увядает, то тянется, то кто-то съел... И все сразу ищут чудодейственную таблетку, которой - обработал и все здоровое и растет. И каждый так сердится, что ты не говоришь об этих средствах, а они так надо», - отмечает опытная хозяйка, автор блога «Hroshi na horodi» Юлия.

По словам Юлии, перед тем как обрабатывать рассаду каким-либо препаратом от тех или иных болезней нужно устранить факторы, которые ее вызывают.

Так, если рассада капусты вытянулась, то нужно снизить температуру и увеличить поток света. Если появляется плесень в ящиках, кассетах с посевами – нужно уменьшить полив, увеличить проветривание и попадание ультрафиолета. И только тогда браться за препараты.

«Если растение бледное, худое, не развивается – дайте ему в соответствии с его возрастом тару и тогда внесите макро и микро элементы. Не может растение, которому два месяца жить в 100 г стаканчике. Лий ее хоть залей удобрениями, она либо потянется, либо упадет», - заверила хозяйка, призвав всегда анализировать ситуацию, что стало причиной проблемы.

Отметим, что если рассада все же вытянулась, ее нужно срочно пересадить в отдельные емкости. Если же позволяют сроки, в открытую почву, как можно глубже опустив в землю. При этом можно произвести пинцировки, сократив корень почти наполовину, ограничить полив. Ростки перенесут шок и затормозят в росте.

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