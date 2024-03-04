Может случиться так, что зарядка просто не была хорошо вставлена в розетку, возможно не работает удлинитель, зарядное устройство.

Если ваш телефон или планшет не включается, следуйте этим проверенным советам, чтобы вернуть устройство к работе.

Проблемы с зарядкой

Просто подключите смартфон к зарядному устройству и подождите немного. Если он выключился недавно, то скорее всего включится и заработает почти сразу. Если он пролежал без дела уже некоторое время, может потребоваться несколько минут, чтобы батарея немного зарядилась и тогда смартфон можно будет включить.

Проверьте кабели и розетки. Если смартфон подключен к зарядке, вы подождали до 30 минут и он все еще не включается, не стоит сразу паниковать, лучше проверьте, все ли аксессуары исправны. Может случиться так, что зарядка просто не была хорошо вставлена в розетку, возможно не работает удлинитель, зарядное устройство или сама розетка. Также причиной проблемы может служить нерабочий кабель.

Грязь и пыль

Лучший способ удалить грязь из портов есть специальная щеточка с мягким ворсом, можете воспользоваться зубочисткой, но нужно быть осторожным. Некоторые советуют воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, но это рисково, поскольку так можно затолкать грязь еще дальше.

Зависание смартфона

Телефон может зависнуть и в выключенном состоянии. Поэтому он может не включаться, когда вы пришли с улицы.

Если телефон не включается, одно из решений – выполнить прерывание цикла питания. Для старых устройств со съемным аккумулятором это очень просто: вынимаем аккумулятор, ждем несколько секунд и снова вставляем его.

На современных телефонах, не имеющих съемного аккумулятора, нужно нажать и удерживать кнопку питания устройства в течение нескольких секунд. В зависимости от производителя, возможно, вам придется удерживать его от 10 до 30 секунд.

Проблема с аккумулятором

Большинство аккумуляторов телефонов и планшетов начинают быстро терять емкость после нескольких лет использования. Это означает, что заряда хватает на гораздо меньше времени, чем раньше. В конце концов они полностью перестают работать. Другие виды повреждений также могут повлиять на батарею.

Убедитесь, что аккумулятор поступает в питание. Не видите значок или индикатор аккумулятора? Это может означать, что аккумулятор разрядился и требует замены.

Замените аккумулятор Если ваш телефон имеет съемный аккумулятор, вы можете приобрести новый. Для телефонов без съемных аккумуляторов необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Читайте также:

Какие вещи нельзя хранить на чердаке дома: практические советы сохранят имущество

Прослушка телефонов: "Киевстар" сделал важное объяснение

Выручит, если нет связи в "Киевстар": как установить цифровую SIM-карту от Vodafone и Lifecell