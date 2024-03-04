Вы также можете посадить тюльпаны в начале дачного сезона, примерно в конце марта - начале апреля, когда почва прогреется.

Оптимальные сроки для посадки тюльпанов в большинстве регионов - с конца сентября до конца октября. Это позволит луковицам укорениться перед началом серьезных холодов, а также заставит цветы зацвести на две недели раньше, чем те, которые были посажены весной.

Вы также можете посадить тюльпаны в начале дачного сезона, примерно в конце марта - начале апреля, когда почва прогреется.

Выбор луковиц тюльпанов При выборе луковиц обратите внимание не только на сорт и изображение цветов на этикетке, но и на саму луковицу. Обычно тюльпаны продают в прозрачных пакетиках.

Качественные луковицы должны быть сухими и крепкими, без пятен и трещин. Они должны быть покрыты тонкой коричневой чешуей без признаков плесени. Толстая и твердая оболочка мешает нормальному прорастанию тюльпана. Убедитесь также, что шейка луковицы (верхушка) - плотная, а дно - твердое, и на нем есть сухие корешки.

Не выбирайте луковицы, которые уже начали прорастать, особенно если вы собираетесь посадить их осенью. Такие цветы плохо приживутся и, вероятно, замерзнут в почве.

Подготовка почвы для тюльпанов Выберите ровный участок, где после таяния снега или дождей вода не застаивается. Тюльпаны нужно выращивать в солнечном или немного защищенном от ветров месте.

Для хорошего роста тюльпанов внесите на 1 м² клумбы 20 л компоста или перегноя, 200 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 25 г аммиачной селитры и 30 г калийной соли. Перекопайте грунт на глубину лопаты, тщательно разбивая земляные комья, и разровняйте поверхность граблями.

Подготовка луковиц к посадке Отсортируйте луковицы. Выбросьте мягкие, пересохшие или слишком легкие луковицы. От луковиц с повреждениями или болезнями также лучше избавиться, чтобы они не заразили другие растения.

Даже если луковицы выглядят здоровыми, они могут быть заражены грибковыми заболеваниями, которые еще не проявились. Рекомендуется замочить тюльпаны в дезинфицирующем растворе, например, в обычной марганцовке или специальных средствах, согласно инструкции на упаковке.

Посадка тюльпанов Глубина посадки должна быть втрое больше высоты луковицы. Вы можете выкопать отдельные лунки для каждой луковицы или прямые траншеи для формирования узоров на клумбе.

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