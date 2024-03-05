Чтобы получить щедрый урожай вкусных огурцов без всякой горечи, нужно обеспечить им регулярный правильный полив.

Огурцы любят солнечный свет и воду, и если с первым природа у нас может справиться сама, то с поливом нужно помогать.

Важно учитывать и частоту, и объем полива, и температуру, и направление струи воды.

К тому моменту, когда огурцы начинают цвести, их рекомендуется поливать дважды в неделю. При этом следует понимать, что если огурцы растут на открытой грядке, то дожди (обильные, а не кратковременные) также считаются поливом. На этом этапе объем полива должен составлять ориентировочно 5 литров на 1 кв. м площади, на которой они растут.

В период после образования первых завязей и до начала сбора плодов рекомендуется увеличить частоту и объем полива. Теперь огурцы нуждаются в поливе трижды в неделю по 10 литров на 1 кв. м.

В августе и до самого конца сбора урожая, огурцы уже не нуждаются в таком количестве воды, поэтому поливы убавляем до одного раза в 1,5 недели – используем по 3-4 литра воды на 1 кв. м, не больше.

Температура воды тоже имеет значение. Ни в коем случае нельзя поливать огурцы холодной водой, поскольку это может привести к болезням и отпадению завязей, тогда вы останетесь без урожая.

Рекомендуют использовать для полива огурцов отстоянную воду: утром набрать в ведра или другую емкость и поливать на следующий день.

Для лучшего результата струю воды нужно направлять осторожно, чтобы корневая шейка растений не намокала. Лучше всего использовать лейку без насадки.

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