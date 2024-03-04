Сеять клубнику можно с конца января до начала апреля. Выбор времени для посева влияет на сбор урожая летом. Из-за короткого светового дня в эти месяцы потребуется дополнительная подсветка с помощью фитоламп.
Подготовка семян:
- Проверьте инструкцию на упаковке с семенами. Если не требуется стратификация (закаливание при низких температурах), можно сразу приступить к посеву. В противном случае поместите упаковку с семенами в холодильник на две недели.
Подготовка почвы и ёмкостей:
- Используйте легкую рыхлую почву с нейтральным уровнем кислотности (pH 5,5–6,5).
- Для посева подойдут широкие контейнеры высотой около 5 см.
- Наполните контейнеры подготовленной почвой, слегка утрамбуйте ее и увлажните водой.
Посев семян:
- Семена клубники мелкие, поэтому захватывайте их зубочисткой по одному.
- Распределите семена по поверхности грунта на расстоянии 3–4 см друг от друга.
- Слегка вдавите семена в землю, не заглубляя их слишком сильно.
Уход за рассадой:
- Покройте контейнеры прозрачной крышкой или пищевой пленкой с отверстиями для проветривания.
- Поставьте контейнеры в теплое место с температурой около 25 градусов и обеспечьте освещение фитолампами на 10–12 часов в день.
- Когда появятся ростки, снимите укрытие и продолжайте подсвечивать растения.
- Поливайте рассаду по мере подсыхания грунта, избегая попадания воды на ростки.
Уход за рассадой клубники:
- Выращивайте клубнику при температуре 18–20 градусов и обеспечьте освещение на 10–12 часов в день.
- Поливайте молодые ростки, избегая попадания воды на них.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровую и сильную рассаду клубники, готовую для посадки в открытый грунт.
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