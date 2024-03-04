Что нужно сделать, чтобы картошка выросла крупной и крахмалистой: секреты опытных огородников

В последнее время часто приходится слышать, что картофель уже не тот, что раньше, что вырастает мелким, а при варке либо остается твердым, либо вообще растворяется в воде, Оказывается, при выращивании тоже есть секреты.