Сеять клубнику можно с конца января до начала апреля. Выбор времени для посева влияет на сбор урожая летом. Из-за короткого светового дня в эти месяцы потребуется дополнительная подсветка с помощью фитоламп.

Выращивание клубники

Подготовка семян:

  • Проверьте инструкцию на упаковке с семенами. Если не требуется стратификация (закаливание при низких температурах), можно сразу приступить к посеву. В противном случае поместите упаковку с семенами в холодильник на две недели.

Подготовка почвы и ёмкостей:

  • Используйте легкую рыхлую почву с нейтральным уровнем кислотности (pH 5,5–6,5).
  • Для посева подойдут широкие контейнеры высотой около 5 см.
  • Наполните контейнеры подготовленной почвой, слегка утрамбуйте ее и увлажните водой.

Посев семян:

  • Семена клубники мелкие, поэтому захватывайте их зубочисткой по одному.
  • Распределите семена по поверхности грунта на расстоянии 3–4 см друг от друга.
  • Слегка вдавите семена в землю, не заглубляя их слишком сильно.

клубника

Уход за рассадой:

  • Покройте контейнеры прозрачной крышкой или пищевой пленкой с отверстиями для проветривания.
  • Поставьте контейнеры в теплое место с температурой около 25 градусов и обеспечьте освещение фитолампами на 10–12 часов в день.
  • Когда появятся ростки, снимите укрытие и продолжайте подсвечивать растения.
  • Поливайте рассаду по мере подсыхания грунта, избегая попадания воды на ростки.

Уход за рассадой клубники:

  • Выращивайте клубнику при температуре 18–20 градусов и обеспечьте освещение на 10–12 часов в день.
  • Поливайте молодые ростки, избегая попадания воды на них.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровую и сильную рассаду клубники, готовую для посадки в открытый грунт.

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