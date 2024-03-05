Черная ножка (гниль корневой шейки растений) – это болезнь, вызванная патогенными грибами, которая может погубить рассаду овощных культур.

Лучшим средством против черной ножки, как и других болезней, является профилактика, и если соблюдать несколько важных правил выращивания рассады, то этой проблемы можно избежать.

Во-первых, избегайте чрезмерного увлажнения почвы. В идеале рекомендуется поливать рассаду либо в поддоны, либо с помощью пипетки между рядами. Если вы накрыли всходы пленкой, не забывайте их проветривать 1-2 раза в день.

Во-вторых, обеспечьте тепловые условия на подоконнике, ведь даже со стеклопакетами не всегда удается добиться нужной для рассады температуры. Хорошим решением может быть постелить одеяла под поддонами, или в качестве подставки для контейнеров с рассадой взять, например, ненужные российские книги. Главное – предотвратить переохлаждение почвы и резкие колебания температур.

Избегайте слишком густого посева и своевременно пикируйте рассаду, ведь после пикирования растения практически не болеют черной ножкой.

Рекомендуется высаживать семена в отдельные контейнеры или кассеты, чтобы избежать этой проблемы. После появления 2-3 настоящих листочков советуют пикировать растения в емкости большего размера.

Воздерживайтесь от дополнительной подкормки молодой рассады, ведь черная ножка особенно опасна для растений, которым дали слишком много азота. В случае необходимости подкормку советуют проводить уже после пикирования, тогда саженцы уже будут более стойкими.

Дайте растениям достаточно света в течение дня, используя лампы для досвечивания. Если обеспечить всходам достаточное освещение, они вырастут здоровыми и сильными, со значительно меньшим риском болезней.

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