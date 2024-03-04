Есть несколько критических ошибок в уходе за огурцами, из-за которых вы можете получить плохой урожай или вообще рискуете остаться без него.

Опытные огородники вывели несколько простых правил, благодаря которым можно вырастить здоровую рассаду огурцов и получить хороший урожай.

Первая ошибка многих – слишком ранний посев семян огурцов на рассаду. Время посева огурцов определяется рядом факторов, включая продолжительность вегетационного периода сорта, погодные условия и место посадки.

Следует учитывать, что огурцы растут рекордно быстро по сравнению с другими культурами, поэтому, если посеять их слишком рано, семена перерастут.

Молодым сеянцам огурцов необходимо много света для быстрого роста. Отсутствие достаточного света может привести к тому, что сеянцы будут тянуться, вырастут длинными и слабыми.

Огурцы нуждаются в большом количестве влаги, но если переусердствовать с поливом рассады, это может привести к ослаблению растений. Излишняя влага также может способствовать развитию гнили корней и заплесневению сеянцев.

Многие огородники допускают еще одну роковую ошибку: чтобы прогреть семена и обеспечить более быструю всхожесть, рассаду часто накрывают пленкой или стеклом, оставляя ее без проветривания.

Высокая влажность и температура создают благоприятные условия для плесени, поэтому рекомендуется в таких условиях проветривать всходы огурцов один или два раза в день.

Также не стоит игнорировать необходимость закаливания растений перед их высадкой в ​​открытый грунт. Советуют постепенно выставлять емкости с рассадой во двор: сначала на 1 час, затем на 2, на 3 – и так подводим к этапу, когда она сможет оставаться на ночь.

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