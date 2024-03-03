Чтобы вырастить максимально вкусную и хрустящую редиску, важно знать простые правила ее посадки, полива и подкормки.

Редиска достаточно холодостойкая культура, которая спокойно может выдерживать заморозки ночью (до -5-6 градусов), но если температура днем ​​невысокая (менее +8 градусов), то ростков придется подождать.

Что касается почвы, для получения сочных корнеплодов редиса, конечно, необходима плодородная земля. Перед посевом важно выбрать хорошо подготовленный участок. Грядку для редиса лучше начинать готовить с осени, добавляя компост и перекапывая грунт на глубину примерно до 30 сантиметров.

Если собираетесь выращивать редиску в парнике или в пленочной теплице, то семена обычно можно высевать без предварительной подготовки. Расстояние между бороздками рекомендуют оставлять примерно как ширина ладони. Засыпаем семена слоем земли в 2 см.

Выращивание редиса на подоконнике

Когда появятся ростки, редиску следует проредить, чтобы расстояние между растеньями составляло от трех до пяти сантиметров.

Редис любит влажную почву. Вода способствует формированию сочных корнеплодов, поэтому семена нужно сеять в хорошо увлажненную землю, а в дальнейшем уход за редисом предполагает регулярный и обильный полив.

Если вы правильно подготовили почву и грядку перед посадкой, скорее всего, у вас вообще не будет необходимости дополнительно подкармливать редиску. Однако, если почва не очень плодородная, через неделю после того, как у вас появились первые ростки, рекомендуется подкормить редис универсальным удобрением.

Урожай редиса

Последние новости Украины:

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.

Когда и как правильно сеять семена перция на рассаду: хитрости опытных дачников.

Как нужно высаживать рассаду помидоров и перца.