Редис не очень привередливая культура, из-за чего он очень популярен среди огородников, и соблюдение нескольких простых правил обеспечит вам отличный урожай.

Чтобы вырастить максимально вкусную и хрустящую редиску, важно знать простые правила ее посадки, полива и подкормки.

Редиска достаточно холодостойкая культура, которая спокойно может выдерживать заморозки ночью (до -5-6 градусов), но если температура днем ​​невысокая (менее +8 градусов), то ростков придется подождать.

Что касается почвы, для получения сочных корнеплодов редиса, конечно, необходима плодородная земля. Перед посевом важно выбрать хорошо подготовленный участок. Грядку для редиса лучше начинать готовить с осени, добавляя компост и перекапывая грунт на глубину примерно до 30 сантиметров.

Если собираетесь выращивать редиску в парнике или в пленочной теплице, то семена обычно можно высевать без предварительной подготовки. Расстояние между бороздками рекомендуют оставлять примерно как ширина ладони. Засыпаем семена слоем земли в 2 см.

Когда появятся ростки, редиску следует проредить, чтобы расстояние между растеньями составляло от трех до пяти сантиметров.

Редис любит влажную почву. Вода способствует формированию сочных корнеплодов, поэтому семена нужно сеять в хорошо увлажненную землю, а в дальнейшем уход за редисом предполагает регулярный и обильный полив.

Если вы правильно подготовили почву и грядку перед посадкой, скорее всего, у вас вообще не будет необходимости дополнительно подкармливать редиску. Однако, если почва не очень плодородная, через неделю после того, как у вас появились первые ростки, рекомендуется подкормить редис универсальным удобрением.

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