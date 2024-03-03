Чтобы получить хороший урожай, лук для зеленых перьев и для головок выращивают отдельно, и на это есть несколько причин.

Если попытаться совместить выращивание зеленого и репчатого лука, это будет чревато серьезными проблемами, из-за которых получить хороший урожай обоих не удастся.

Первая возможная проблема – загнивание луковиц. После обрезки перьев лука через оставшиеся трубочки в самое сердце луковицы в результате полива или дождя попадает грязь и вода, провоцирующая размножение гнилостных бактерий.

Это может привести к повреждению всего растения. Луковицы, с которых срезали перья, перестают расти, очень плохо хранятся и рискуют стать источником болезней и для соседей на грядкя.

Если хотите получить вкусный и сочный зеленый лук, то для этого лучше всего высаживать такой лук, который не образует полноценную луковицу, а бросает силы и формирование зеленой массы (шнит, черемша, батун и т.д.).

Вторая проблема для лука при срезании перьев – появление в луковице сухих пластин.

Дело в том, что за формирование каждого слоя луковицы отвечает отдельный листок-перо, и если его повредить, то питание нарушается, и мы получаем сухие или гнилые слои луковицы. А это может привести к плохому хранению и уязвимости лука к болезням.

Если вы хотите вырастить большой репчатый лук, следует избегать повреждения зелени. Лук имеет свои периоды развития. Первый этап – формирование листьев (перьев), которые отвечают за фотосинтез, второй этап – наращивание луковицы. Поэтому если повредить или удалить листья, растение потратит много сил на восстановление зеленых частей, что приведет к остановке роста луковицы.

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