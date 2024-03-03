Следование этим простым советам поможет с минимальными затратами вырастить здоровые крупные перцы и значительно увеличить урожайность.

Перец благодаря своему вкусу и пользе является одной из самых популярных культур среди огородников, но, чтобы его правильно вырастить, нужно знать несколько нюансов.

Формирование перца является очень важной процедурой. Это особенно актуально для высокорослых сортов. После появления первых цветков на рассаде оборвите их, чтобы устремить все силы растения на развитие зеленой массы.

После того, как рассаду перца высадили в открытый грунт, когда она адаптируется и пустит корни, рекомендуется сразу переходить к формированию кустов:

снизу удаляем все боковые побеги до первого разветвления;

удаляем коронный цветок на верхушке главного побега;

ограничиваем количество завязей на кусте до 20 штук – благодаря этому перец потом сможет полностью созреть;

в случае высокорослых сортов на растениях также советуют убирать нижние листья.

Для хорошего урожая подкармливать сладкий перец советуют от двух до четырех раз в сезон, пользуясь поочередно минеральными и органическими удобрениями.

Вторую подкормку рекомендуют проводить после образования завязей, но следует снизить дозу. Если вдруг рост растения замедляется, можно дополнительно подкормить его, но с регулярностью не более одного раза в две недели.

Также есть важный совет, который поможет последнему урожаю перца полностью созреть: в конце августа рекомендуется убрать все новые цветки с кустов перца.

Последние новости Украины:

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.

Когда и как правильно сеять семена перция на рассаду: хитрости опытных дачников.

Как нужно высаживать рассаду помидоров и перца.