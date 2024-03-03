Пекинская капуста любит влагу, свет и прохладу. Оптимальной температурой для этого овоща являются +15 С ... +20 С.

Об этом мало кто знает, но на сегодняшний день небольшая деревня Хорохорин в Волынской области является центром выращивания пекинской капусты в Украине. Там эту овощную культуру выращивает каждый второй, ведь опыт выращивания "пекинки" местные жители привезли с заработков на фермерских хозяйствах Польши. Стало известно об особенностях выращивания пекинской капусты, ведь ею заниматься действительно выгодно.

В Китае пекинскую капусту вывели более 4000 лет назад. Еще бы, там она считается источником красоты и молодости, ведь в ней содержатся, в большом количестве, витамины, минералы, аминокислоты, клетчатка — все это необходимо организму.

Что же касается Украины, то у наших дачников интерес к пекинской капусте появился недавно, но активно набирает популярность и уже не уступает цветной и белокочанной.

Агрономы рекомендуют первый раз высевать пекинскую капусту в середине марта, а второй уже в середине июня. При этом для быстрых всходов необходимо на 24 часа замочить семена в марле перед посевом, которая смочена регулятором роста.

Кстати, пекинская капуста развивается очень быстро - для образования зрелых кочанов ей необходимо от 60 до 80 дней.