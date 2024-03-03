Об этом мало кто знает, но на сегодняшний день небольшая деревня Хорохорин в Волынской области является центром выращивания пекинской капусты в Украине. Там эту овощную культуру выращивает каждый второй, ведь опыт выращивания "пекинки" местные жители привезли с заработков на фермерских хозяйствах Польши. Стало известно об особенностях выращивания пекинской капусты, ведь ею заниматься действительно выгодно.
В Китае пекинскую капусту вывели более 4000 лет назад. Еще бы, там она считается источником красоты и молодости, ведь в ней содержатся, в большом количестве, витамины, минералы, аминокислоты, клетчатка — все это необходимо организму.
Что же касается Украины, то у наших дачников интерес к пекинской капусте появился недавно, но активно набирает популярность и уже не уступает цветной и белокочанной.
Агрономы рекомендуют первый раз высевать пекинскую капусту в середине марта, а второй уже в середине июня. При этом для быстрых всходов необходимо на 24 часа замочить семена в марле перед посевом, которая смочена регулятором роста.
Кстати, пекинская капуста развивается очень быстро - для образования зрелых кочанов ей необходимо от 60 до 80 дней.
Участок, на котором будет расти капуста, должен быть светлым. Идеальным предшественником будет лук, чеснок или морковь.
А еще важно знать, что пекинская капуста имеет слабые корни, поэтому она не любит ветер и грядки с посевами желательно располагать в "тихих" местах.
Чтобы получить достойный урожай, участок под посадку, нужно в осенний период как следует пролить раствором на основе извести, ведь почва с повышенной кислотностью является неподходящей для произрастания этой культуры. Весной хорошо перекопать, перед посевом накрыть пленкой, для прогрева земли.
Итак, чтобы получить высокий урожай пекинской капусты, необходимо выполнять ряд несложных условий:
- сразу после высадки, ночью рассаду нужно закрывать от заморозков, днем от сильного солнца;
- для сохранения оптимального уровня влаги, грядку мульчируют соломой или торфом. Эта процедура еще и поможет при борьбе с сорняками;
- пекинская капуста любит воду, нерегулярный полив может привести к гибели урожая. При нормальных погодных условиях, достаточно поливать один раз в неделю. Желательно использовать для полива теплую воду и лить под корень растения. Попадание воды на листья чревато ожогами. Поэтому лучше поливать рано утром или вечером;
- капусте в открытом грунте нужны подкормки, 2 или 3 раза за время вегетации. Хороший результат дают раствор коровяка, настой крапивы.
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