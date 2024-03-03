Кроты на огороде могут причинить большой вред, используйте эти советы, чтобы остановить и предотвратить их появление.

Роя землю, кроты разрушают корни, поэтому характерные гребни их туннелей быстро становятся коричневыми.

С другой стороны, кроты аэрируют почву и поедают вредных насекомых, пока они там. Узнайте, как избавиться от кротов во дворе, прежде чем они нанесут серьезный ущерб, и держите их подальше.

Как избавиться от кротов

Весна и осень, когда земля еще не замерзла , — лучшее время года для избавления от кротов, потому что именно в это время они наиболее активны.

Как избавиться от кротов на участке: гуманные решения

Удалите источник пищи.

Самый гуманный способ избавиться от кротов — использовать полезных нематод, которые питаются личинками, составляющими большую часть рациона кротов. Без любимого источника пищи кроты склонны двигаться дальше. Этот органический пестицид можно безопасно использовать рядом с детьми и домашними животными.

Разместите живую ловушку.

Вам нужно будет найти активный туннель для ловушки. Чтобы определить активный туннель, сгладьте его, наступив на него и проверив на следующий день, чтобы убедиться, что он уже не плоский, а это значит, что по этому пути прошел крот.

Установите живую ловушку следуя инструкциям по продукту. Проверяйте ловушку ежедневно, иначе животное может умереть, находясь в ней.

Как избавиться от кротов на участке: радикальное решения

Выяснить, как избавиться от кротов, может быть непросто, поскольку они живут под землей. Можно использовать яды и фумиганты, но их следует избегать, если у вас есть домашние животные или дети, которые могут подвергнуться воздействию.

Единственный надежный способ уничтожить крота — использовать специальную ловушку для кротов.

Читайте также:

Кротов на даче и огороде больше не будет: как избавиться от незваных гостей.

Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция.

Названо вредное средство, содержащееся в горшках магазинных орхидей: лучше сразу пересадить.