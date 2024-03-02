Чтобы высаживание перца на "большую землю" прошло без ошибок, нужно учесть насколько прогрет воздух и какое качество у подготовленной почвы. Также следует соблюдать основные правила пересадки.

Перец – теплолюбивая культура, завезенная в Украину из Америки в XVII-XVIII веках. Однако прижился он у нас не сразу. Еще бы, сладкий болгарский перец – требовательная культура, так как перец чрезвычайно теплолюбив и светолюбив. А еще нужно учитывать особую схему полива, не забывать о пасынковании, подвязке и других моментах.

Итак, все опытные огородники знают, что с высадкой рассады в грунт лучше не спешить. Лучше всего дождаться, когда минует угроза заморозков, в том числе и ночных, а среднесуточная температура воздуха не будет опускаться ниже 15 градусов тепла. Это на практике - середина-конец мая, но лучше ориентироваться по погоде, а не по календарю.

Учитывая то, что болгарский перец очень любит тепло, то даже незначительные скачки температуры ниже рекомендуемой отметки могут негативно сказаться на растении вплоть до его гибели. Особенно если ростки еще молодые и неокрепшие.

Кроме того, обязательным условием высадки перца на "большую землю" является не только подходящая температура воздуха, но и температура грунта. Почва должна быть прогрета как минимум до 10 градусов.

Важно также сажать перец подальше от заборов и всевозможных построек, которые могут отбрасывать тень на грядку. А еще место для высадки перца должно быть без сквозняков.

Совет!

Опытные огородники над грядками перца натягивают дуги, чтобы в случае ухудшения погоды или же при очень палящем солнце можно было накрыть сверху пленкой и защитить перец от этих неприятностей.

Важно придерживаться и других правил:

тщательно подготовьте к посадке грунт. Он должен быть легким, плодородным и содержать все необходимые микроэлементы для питания растения;

Он должен быть легким, плодородным и содержать все необходимые микроэлементы для питания растения; обратите внимание, нет ли на вашем участке застоев воды . Это может погубить рассаду;

. Это может погубить рассаду; проверьте кислотность субстрата. Уровень должен быть либо нейтральным, либо низким.

И еще, высаживать перец в открытый грунт лучше вечером или в пасмурную погоду - рассада лучше примется.

Алгоритм высадки рассады болгарского перца в землю выглядит следующим образом:

тщательно разрыхлите почву на грядке, удалите корни сорняков, ветки и камни;

удобрите грунт - например, перегноем;

сделайте лунки по схеме 70х30-45 см - то есть, 70 см - расстояние в междурядье и 30-45 - между кустиками; глубина лунок должна быть такой же, как и в емкости, в которой росла рассада перца;

хорошо пролейте лунку теплой водой - это поможет рассаде быстрее адаптироваться;

пересаживайте перец вместе с земляным комом, в котором росла рассада.

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