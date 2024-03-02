Необходимо действовать максимально оперативно и обратиться в сервисный центр сразу же, однако можно предпринять дополнительные меры.

Благодаря быстрой реакции владельцев техники часто удается спасти устройство и избежать дорогостоящего ремонта. Не затягивайте с обращением в ближайший сертифицированный сервисный центр - там смогут быстро восстановить все.

Если ваш ноутбук попал под действие жидкости, особенно внутрь устройства, необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр. Правило "намок, но работает" здесь не действует, поскольку жидкость не исчезает, а продолжает распространяться внутри устройства.

Необходимо действовать максимально оперативно и обратиться в сервисный центр сразу же. Однако можно предпринять дополнительные меры, чтобы увеличить шансы на спасение ноутбука после случайного залива жидкостью. Не следует применять способ со злосчастным рисом, который предлагают для любой залитой техники. Это устаревшая легенда, которая не только не поможет, но и займет ценное время.

Как упоминалось ранее, одним из главных врагов техники помимо самой жидкости является осадок солей и минералов, который остается даже после высыхания чистой воды из магазина.

Если ваш ноутбук попал под действие воды или другой жидкости, но находится в рабочем состоянии, первым делом следует немедленно выключить устройство! Важно отключить компьютер, а не просто закрыть крышку, и отсоединить устройство от блока питания.

После этого следует взять тонкое и небольшое полотенце (можно в несколько слоев сложить бумажные полотенца), положить его на клавиатуру, закрыть крышку ноутбука и перевернуть его клавиатурой вниз. Таким образом, вода не будет стекать глубже, и потенциальный ремонт обойдется дешевле.

Сладкий чай создает гораздо больше проблем, чем обычная вода. Даже после высыхания жидкости с сахаром на клавиатуре остается много осадка, что приводит к залипанию или поломке клавиатуры.

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