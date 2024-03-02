Обнаружение потенциальной прослушки вашего телефона и принятие превентивных мер — это серьезная проблема. Вот несколько способов проверить и защитить ваш смартфон:
Сервисные коды для проверки на прослушку:
Проверьте переадресацию вызовов: код: *#21#
Цель: узнать, перенаправляются ли ваши звонки или SMS на другой номер.
Проверьте переадресацию вызовов:
Код (Android): *#62#
Код (iPhone): *#67#
Цель: Показывает номер, на который пересылаются полученные данные.
Проверьте блокировку SMS/MMS:
Код: *#33#
Цель: определяет, включены ли функции блокировки SMS и MMS.
Признаки возможной прослушки:
Разряд батареи:
Быстрый разряд батареи, особенно на новом устройстве, может быть признаком вредоносной активности.
Устройство нагревается:
Чрезмерное нагревание, когда телефон находится в состоянии покоя, может указывать на несанкционированный доступ.
Случайные выключения или проблемы с экраном:
Неожиданные отключения или проблемы с экраном могут сигнализировать о помехах или несанкционированном вмешательстве.
Необычные звуки во время звонков:
Помехи, эхо или дополнительные звуки во время разговора могут свидетельствовать о прослушке.
Действия по устранению или защите от прослушивания телефонных разговоров:
Используйте комбинацию клавиш ##002#.
Введите этот код, чтобы отключить переадресацию, переадресацию вызовов и другие настройки, связанные с вызовами.
Связаться с оператором сети:
Обратитесь к своему оператору сети, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность прослушивания телефонных разговоров.
Используйте безопасные приложения:
Рассмотрите возможность использования приложений безопасности, которые могут обнаружить потенциальное прослушивание телефонных разговоров. Примеры включают EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher.
Немедленные действия, если прослушивание подтвердится:
Сообщите о подтвержденном прослушивании в полицию для принятия соответствующих мер.
Очень важно сохранять бдительность и оперативно реагировать на любые подозрительные признаки. Использование сервисных кодов и приложений безопасности может обеспечить дополнительный уровень защиты.
Для защиты от прослушки смартфона рекомендуется:
Установить и обновлять антивирусное программное обеспечение на устройстве.
Избегать установки приложений из ненадежных источников.
Регулярно проверять устройство на наличие вредоносного программного обеспечения.
Не оставлять устройство без присмотра в общественных местах.
Внимательно следить за активностью устройства и подозрительными звонками или сообщениями.
При необходимости использовать дополнительные средства защиты, такие как защитные чехлы или устройства для блокирования сигналов.
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