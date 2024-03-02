Если вы подозреваете несанкционированный доступ к вашему телефону, принятие превентивных мер имеет решающее значение для вашей конфиденциальности и безопасности.

Обнаружение потенциальной прослушки вашего телефона и принятие превентивных мер — это серьезная проблема. Вот несколько способов проверить и защитить ваш смартфон:

Сервисные коды для проверки на прослушку:

Проверьте переадресацию вызовов: код: *#21#

Цель: узнать, перенаправляются ли ваши звонки или SMS на другой номер.

Проверьте переадресацию вызовов:

Код (Android): *#62#

Код (iPhone): *#67#

Цель: Показывает номер, на который пересылаются полученные данные.

Проверьте блокировку SMS/MMS:

Код: *#33#

Цель: определяет, включены ли функции блокировки SMS и MMS.

Признаки возможной прослушки:

Разряд батареи:

Быстрый разряд батареи, особенно на новом устройстве, может быть признаком вредоносной активности.

Устройство нагревается:

Чрезмерное нагревание, когда телефон находится в состоянии покоя, может указывать на несанкционированный доступ.

Случайные выключения или проблемы с экраном:

Неожиданные отключения или проблемы с экраном могут сигнализировать о помехах или несанкционированном вмешательстве.

Необычные звуки во время звонков:

Помехи, эхо или дополнительные звуки во время разговора могут свидетельствовать о прослушке.

Действия по устранению или защите от прослушивания телефонных разговоров:

Используйте комбинацию клавиш ##002#.

Введите этот код, чтобы отключить переадресацию, переадресацию вызовов и другие настройки, связанные с вызовами.

Связаться с оператором сети:

Обратитесь к своему оператору сети, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность прослушивания телефонных разговоров.

Используйте безопасные приложения:

Рассмотрите возможность использования приложений безопасности, которые могут обнаружить потенциальное прослушивание телефонных разговоров. Примеры включают EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher.

Немедленные действия, если прослушивание подтвердится:

Сообщите о подтвержденном прослушивании в полицию для принятия соответствующих мер.

Очень важно сохранять бдительность и оперативно реагировать на любые подозрительные признаки. Использование сервисных кодов и приложений безопасности может обеспечить дополнительный уровень защиты.

Для защиты от прослушки смартфона рекомендуется:

Установить и обновлять антивирусное программное обеспечение на устройстве.

Избегать установки приложений из ненадежных источников.

Регулярно проверять устройство на наличие вредоносного программного обеспечения.

Не оставлять устройство без присмотра в общественных местах.

Внимательно следить за активностью устройства и подозрительными звонками или сообщениями.

При необходимости использовать дополнительные средства защиты, такие как защитные чехлы или устройства для блокирования сигналов.

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