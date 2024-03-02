Специалисты рассказали, как почистить смартфон от «мусора», чтобы он работал быстрее и эффективнее.

Если в работе смартфона наблюдаются трудности, гаджет начал работать медленнее, тормозит, его необходимо почистить.

Специалисты рассказали, как почистить смартфон от ненужных файлов и всевозможного «мусора».

Многие пользуются программами для очистки кэша и считают, что этого достаточно. Но это совсем не так. Зайдите в режим папок, здесь есть папка Android и затем перейдите к папке data. Если нажать, можно увидеть, что она все еще занимает много места.

Как почистить смартфон |

После открытия этой папки можно увидеть, что в ней содержится кэш всех приложений. Нажимаем на папку, удаляем. Система Andoid сама ее восстановит и туда, как и до этого момента, будет храниться кэш всех приложений.

Далее возвращаемся на главную, где находим папку MIUI, а в ней папку cache. Открываем и находим еще одну папку – preview. В ней также много ненужного кэша. Удаляем.

Также на главной можно увидеть папки от Telegram, Viber, WhatsApp. В них также может храниться много ненужного кэша. Чистим аналогично.

Важно, при установке любых приложений для очистки и оптимизации работы смартфона, убедитесь в надежности приложения.

Как почистить смартфон |

К примеру, можно воспользоваться официальным приложением Google Files. Внутри него есть вкладка "Очистка", с помощью которой можно почистить смартфон от всех временных ненужных файлов.

Специалисты рекомендуют пользователям смартфонов следить, чтобы объем хранилища не был перезагружен – оставляйте минимум 20-25% свободного места.

Последние новости Украины:

Как заряжать смартфон, чтобы батарея служила гораздо дольше

Как ускорить работу смартфона.

Как узнать, что ваш телефон точно прослушивается.