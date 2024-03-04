Подкормки редиса нужны для быстрого развития растений.

Если перед посадкой почва была правильно удобрена, то во время вегетации растение подкармливать не обязательно.

Но на истощенных и малоплодородных почвах подкормить редиску надо.

Из основных питательных элементов растений наиболее необходимы азот, калий и фосфор. О том, что редиске необходима подкормка, можно понять по внешнему виду растения. К примеру, если стебли плохо растут, а листья слишком бледные. Это означает, что редиске не хватает азота.

Как удобрять редиску.

Если же слишком обильная зеленая масса, маленькие корнеплоды – это, скорее всего, избыток азота. Специалисты советуют внести калийно-фосфорные смеси.

Своими советами по поводу того, как подкармливать редиску и закрытой и открытой почве поделилась и опытная хозяйка, автор блога «Hroshi na horodi».

«Итак, выберите с осени участок под редис и внесите под вспашку нитроаммофоску 20:20:20, 5 кг на соту. Можно суперфосфат. В теплицах тоже вносить осенью, заработать и полить. Кто надумал сеять редиску уже весной, то внесение удобрений в открытом грунте под вспашку или фрезеровку даст лучший эффект, чем весеннее внесение удобрений под фрезеровку в теплицах! В теплице весной берите что-то комплексное, быстрорастворимое», - посоветовала пани Юлия.

Как удобрять редис.

«Для весеннего внесения я рекомендую калийный Тарногран 25 (польская нитроамофоска). Мало азота, но много калия. 2-3 кг на соту, если вносили на осень что-нибудь. Если нет, увеличьте до 4-5 кг. В период, когда редис имеет два настоящих листка до завязи, можно работать удобрением с формулой 13:40:13 по листу (опрыскивать)», - рассказала хозяйка.

После завязи необходимо «поработать» по листу калийным, быстрорастворимым удобрением.

«Калий способствует улучшению вкуса плода», - отметила автор блога.

Последние новости Украины:

Как вырастить сладкую и большую редиску: это спасет ваш урожай.

Как вырастить самые лучшие помидоры: хозяйка поделилась советом.

Как посеять редис и морковь, чтобы они выросли вкусными: полезные уловки.