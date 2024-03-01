Зеленый лук — основной продукт кухни, его используют для ароматизации и украшения салатов, соусов, супов, соусов и многих других блюд.

Зеленый лук, также известный как зеленый лук, представляет собой Allium fistulosum.

Это зеленый лук, который чаще всего можно найти в продуктовых магазинах. Их ценят за мягкий луковый вкус и нежную, свежую, как в саду, текстуру.

Где сажать и выращивать зеленый лук

Сажайте зеленый лук на солнечном участке в плодородную, от нейтральной до слегка кислой и хорошо дренированной почве.

Поскольку они не занимают много места, их легко разместить в углу приподнятой грядки или в конце ряда другой культуры. Им нужен хороший дренаж, поэтому приподнятые грядки — отличный выбор для выращивания зеленого лука. Как сажать и выращивать зеленый лук - их также можно выращивать в контейнерах вместе с травами или съедобными цветами.

Как и когда сажать зеленый лук

Посадите зеленый лук из семян на открытом воздухе в середине весны или высадите его в помещении ранней весной для пересадки в сад поздней весной. Они быстро растут и готовы к сбору урожая примерно через 60–90 дней. Их можно сажать весной для получения летнего урожая и снова в середине лета для получения осеннего или зимнего урожая.

Перед посадкой убедитесь, что на грядке нет сорняков, и удалите все появляющиеся сорняки, пока они еще маленькие. Сорняки конкурируют за воду и питательные вещества, и практически невозможно вырвать крупные сорняки, не потревожив молодые растения зеленого лука.

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