Мы расскажем вам, как нельзя делать, чтобы урожай картошки был большим и качественным.

Сезон посадки картофеля уже на носу, а значит, самое время освежить в памяти основные ошибки, которые могут привести к потере урожая. Соблюдение простых правил агротехники поможет вам получить щедрые плоды, а вот игнорирование рекомендаций может обернуться разочарованием.

Подробнее о том, какие ошибки при посадке картошки могут погубить весь урожай, читайте далее в материале.

1. Длинные ростки:

Сильно проросшая картошка всходит медленно, а иногда и вовсе не дает всходов. Если ростки длиннее 3 см, их необходимо аккуратно обломать. Если же ростки короткие (менее 3 см), их лучше не трогать.

За неделю до посадки рекомендуется подержать картофель на свету. Это поможет активизировать в нем вещества, необходимые для роста и развития.

2. Слишком густая посадка:

Не стоит сажать клубни слишком близко друг к другу, ведь картофелю требуется пространство для роста. Расстояние между лунками должно быть не менее 30-40 см для мелкого или резаного картофеля. Оптимальное расстояние между рядами – 60-70 см.

Лайфхак: в конце каждого ряда посадите клубни немного чаще. Если в некоторых местах всходы не появятся, вы сможете пересадить туда лишние кусты.

3. Неправильные сроки посадки:

Посадка картофеля слишком рано чревата его замерзанием в почве. В этом случае клубни могут стать водянистыми из-за чрезмерной влажности и холода.

Слишком поздняя посадка также нежелательна. Оптимальным временем для посадки считается период, когда начинают распускаться листья березы (обычно в начале мая). Крайний срок посадки – 22 мая (день весеннего Николая).

4. Неправильное внесение удобрений:

Для получения хорошего урожая необходимо правильно подкармливать картофель на каждом этапе его развития. Перед посадкой важно подготовить почву, а затем вносить удобрения в соответствии с фазами роста:

В период появления ботвы: азотные удобрения.

После роста ботвы: калийные удобрения.

Во время цветения: фосфорные удобрения.

5. Неправильный сбор урожая:

Не стоит торопиться с уборкой картофеля. Ботва должна полностью высохнуть. Если она зеленая, то собирать урожай рано.

Нельзя оставлять выкопанный картофель надолго под солнцем. После выкапывания его необходимо просушить в течение нескольких часов (или на ночь), а затем убрать на хранение. В противном случае овощ начнет накапливать ядовитый соланин и позеленеет.

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