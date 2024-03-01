Редис неприхотлив в выращивании, но есть правила, соблюдение которых поможет собрать хороший урожай.

Так, по словам опытных огородников, редис лучше всего сеять в марте. Если же это посев в открытом грунте, то его лучше провести в начале апреля.

Чем жарче, тем редис будет больше горчить. Также необходимо не забывать, что редис нужно щедро поливать, но при этом не заливать – при чрезмерном поливе редис трескается.

Как вырастить самую большую и сладкую редиску.

Если редис жесткий и горький – это следствие того, что редису не хватало полива.

Еще одна ошибка – посадка, сопровождающаяся внесением в почву свежего навоза. Корнеплоды редиса могут вырастить полыми внутри. Подкармливать редиску нужно перепревшей органикой.

Первые всходы редиса атакует крестоцветная блошка, поэтому урожай может оказаться под угрозой. Этой беды можно избежать, если выращивать его под агроволокном.

Но самый большой вред наносит редиске капустная муха, которая откладывает яйца в корневую шейку или возле нее. Ее личинки и являются теми «червячками», которые часто встречаются в корнеплодах редиса.

Также часто редис поражает грибковая болезнь черная ножка. Для нее благоприятные – холодная и влажная почва. Предупредить это заболевание можно замачиванием семян редиса перед посевом. Спасти уже пораженные всходы можно опрыскиванием слабым раствором медного купороса. Готовят его так – 10–15 г на 10 л воды + 3 ст. ложки натертого хозяйственного мыла.

Если семена редиса сеять рядами, дистанция между ними должна быть 8-10 см. Бороздки с семенами должны быть не очень глубокими – 1-2 см, иначе корнеплоды могут не завязаться.

Как вырастить самую большую и сладкую редиску.

Но при выращивании редиса надо помнить, что худший сосед и предшественник редиса – капуста, ведь принадлежит к общей семье крестоцветных. Потому и болезни, и вредители для этих культур одинаковы.

Последние новости Украины:

Чем и как подкармливать рассаду перца и помидоров: урожай будет невероятным.

Как вырастить редиску сладкой: эти советы спасут урожай.

Как вырастить самые лучшие помидоры: хозяйка поделилась секретом.