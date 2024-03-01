Пробка - это очень неприятный факт, и, как оказалось, еще и небезопасный для транспортного средства.

Начало дачного сезона, летние отпуска и выезды на природу – все это омрачается неизбежными пробками на дорогах. Длительное стояние в заторах может стать настоящим испытанием как для водителя, так и для автомобиля.

Подробнее о том, что ни в коем случае нельзя делать в заторах, чтобы не отправить машину на свалку, читайте далее в материале.

Как же подготовить машину к таким поездкам?

1. Плавные старты и разгоны:

Избегайте резких стартов и торможений, чтобы снизить нагрузку на двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

Двигайтесь с равномерной скоростью, насколько это возможно, используя круиз-контроль.

Переключайтесь на пониженную передачу заранее, перед подъемом в гору.

2. Берегите коробку передач:

На механической коробке передач переключайтесь в нейтраль при длительных остановках.

Это снизит нагрузку на сцепление и выжимной подшипник.

Для роботизированных коробок передач также рекомендуется переключение в нейтраль.

Вариаторы и гидромеханические автоматы можно оставлять на режиме D, но старайтесь избегать частых переключений.

3. Проверьте систему охлаждения:

Перед поездкой убедитесь, что система охлаждения работает исправно.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора, шлангов и патрубков.

При необходимости замените изношенные элементы.

Включите отопитель на максимальную мощность, если двигатель начинает перегреваться в пробке.

Но помните, что это временная мера, и при повторяющихся перегревах необходимо обратиться в сервис.

4. Закройте окна:

Включите кондиционер и закройте окна, чтобы оградить себя от выхлопных газов и других вредных веществ.

Установите угольный салонный фильтр, который способен поглощать до 90% вредных примесей.

Регулярно меняйте салонный фильтр, следуя рекомендациям производителя.

5. Опасность пробок:

Длительное нахождение в пробке, особенно в жаркую погоду, может негативно сказаться на здоровье водителя и пассажиров.

Выхлопные газы содержат множество вредных веществ, которые могут привести к отравлению, обострению заболеваний и даже к долгосрочным последствиям.

Самая опасная пробка – это та, которая формируется в теплую безветренную и солнечную погоду.

В таких условиях фотооксиданты, образующиеся из выхлопных газов, могут спровоцировать легочные и бронхиальные заболевания.

6. Рекомендации:

Перед поездкой в затор сделайте зарядку, выпейте воды и возьмите с собой легкие закуски.

Не курите в машине и не позволяйте это делать другим.

Делайте короткие остановки, чтобы размяться и подышать свежим воздухом.

Если чувствуете недомогание, немедленно покиньте автомобиль и обратитесь за помощью.

Помните:

Ваша безопасность и здоровье превыше всего.

Не ставьте под угрозу свое благополучие ради того, чтобы добраться до места назначения немного быстрее.

Подготовьте автомобиль к длительным поездкам, следуйте рекомендациям, и тогда любые пробки будут вам нипочем.

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