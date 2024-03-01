Начало дачного сезона, летние отпуска и выезды на природу – все это омрачается неизбежными пробками на дорогах. Длительное стояние в заторах может стать настоящим испытанием как для водителя, так и для автомобиля.

Подробнее о том, что ни в коем случае нельзя делать в заторах, чтобы не отправить машину на свалку, читайте далее в материале.

Как же подготовить машину к таким поездкам?

1. Плавные старты и разгоны:

  • Избегайте резких стартов и торможений, чтобы снизить нагрузку на двигатель, трансмиссию и ходовую часть.
  • Двигайтесь с равномерной скоростью, насколько это возможно, используя круиз-контроль.
  • Переключайтесь на пониженную передачу заранее, перед подъемом в гору.

2. Берегите коробку передач:

  • На механической коробке передач переключайтесь в нейтраль при длительных остановках.
  • Это снизит нагрузку на сцепление и выжимной подшипник.
  • Для роботизированных коробок передач также рекомендуется переключение в нейтраль.
  • Вариаторы и гидромеханические автоматы можно оставлять на режиме D, но старайтесь избегать частых переключений.

3. Проверьте систему охлаждения:

  • Перед поездкой убедитесь, что система охлаждения работает исправно.
  • Проверьте уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора, шлангов и патрубков.
  • При необходимости замените изношенные элементы.
  • Включите отопитель на максимальную мощность, если двигатель начинает перегреваться в пробке.
  • Но помните, что это временная мера, и при повторяющихся перегревах необходимо обратиться в сервис.

4. Закройте окна:

  • Включите кондиционер и закройте окна, чтобы оградить себя от выхлопных газов и других вредных веществ.
  • Установите угольный салонный фильтр, который способен поглощать до 90% вредных примесей.
  • Регулярно меняйте салонный фильтр, следуя рекомендациям производителя.

5. Опасность пробок:

  • Длительное нахождение в пробке, особенно в жаркую погоду, может негативно сказаться на здоровье водителя и пассажиров.
  • Выхлопные газы содержат множество вредных веществ, которые могут привести к отравлению, обострению заболеваний и даже к долгосрочным последствиям.
  • Самая опасная пробка – это та, которая формируется в теплую безветренную и солнечную погоду.
  • В таких условиях фотооксиданты, образующиеся из выхлопных газов, могут спровоцировать легочные и бронхиальные заболевания.

6. Рекомендации:

  • Перед поездкой в затор сделайте зарядку, выпейте воды и возьмите с собой легкие закуски.
  • Не курите в машине и не позволяйте это делать другим.
  • Делайте короткие остановки, чтобы размяться и подышать свежим воздухом.
  • Если чувствуете недомогание, немедленно покиньте автомобиль и обратитесь за помощью.

Помните:

  • Ваша безопасность и здоровье превыше всего.
  • Не ставьте под угрозу свое благополучие ради того, чтобы добраться до места назначения немного быстрее.
  • Подготовьте автомобиль к длительным поездкам, следуйте рекомендациям, и тогда любые пробки будут вам нипочем.

Читайте также:

Их раскупают в первую очередь: названы самые популярные автомобили 2023 года

Держитесь от них подальше: самые ненадежные б/у автомобили, которые лучше не покупать

Как правильно "прикурить" автомобиль, если внезапно сел аккумулятор: важные советы