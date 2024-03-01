Начало дачного сезона, летние отпуска и выезды на природу – все это омрачается неизбежными пробками на дорогах. Длительное стояние в заторах может стать настоящим испытанием как для водителя, так и для автомобиля.
Подробнее о том, что ни в коем случае нельзя делать в заторах, чтобы не отправить машину на свалку, читайте далее в материале.
Как же подготовить машину к таким поездкам?
1. Плавные старты и разгоны:
- Избегайте резких стартов и торможений, чтобы снизить нагрузку на двигатель, трансмиссию и ходовую часть.
- Двигайтесь с равномерной скоростью, насколько это возможно, используя круиз-контроль.
- Переключайтесь на пониженную передачу заранее, перед подъемом в гору.
2. Берегите коробку передач:
- На механической коробке передач переключайтесь в нейтраль при длительных остановках.
- Это снизит нагрузку на сцепление и выжимной подшипник.
- Для роботизированных коробок передач также рекомендуется переключение в нейтраль.
- Вариаторы и гидромеханические автоматы можно оставлять на режиме D, но старайтесь избегать частых переключений.
3. Проверьте систему охлаждения:
- Перед поездкой убедитесь, что система охлаждения работает исправно.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора, шлангов и патрубков.
- При необходимости замените изношенные элементы.
- Включите отопитель на максимальную мощность, если двигатель начинает перегреваться в пробке.
- Но помните, что это временная мера, и при повторяющихся перегревах необходимо обратиться в сервис.
4. Закройте окна:
- Включите кондиционер и закройте окна, чтобы оградить себя от выхлопных газов и других вредных веществ.
- Установите угольный салонный фильтр, который способен поглощать до 90% вредных примесей.
- Регулярно меняйте салонный фильтр, следуя рекомендациям производителя.
5. Опасность пробок:
- Длительное нахождение в пробке, особенно в жаркую погоду, может негативно сказаться на здоровье водителя и пассажиров.
- Выхлопные газы содержат множество вредных веществ, которые могут привести к отравлению, обострению заболеваний и даже к долгосрочным последствиям.
- Самая опасная пробка – это та, которая формируется в теплую безветренную и солнечную погоду.
- В таких условиях фотооксиданты, образующиеся из выхлопных газов, могут спровоцировать легочные и бронхиальные заболевания.
6. Рекомендации:
- Перед поездкой в затор сделайте зарядку, выпейте воды и возьмите с собой легкие закуски.
- Не курите в машине и не позволяйте это делать другим.
- Делайте короткие остановки, чтобы размяться и подышать свежим воздухом.
- Если чувствуете недомогание, немедленно покиньте автомобиль и обратитесь за помощью.
Помните:
- Ваша безопасность и здоровье превыше всего.
- Не ставьте под угрозу свое благополучие ради того, чтобы добраться до места назначения немного быстрее.
- Подготовьте автомобиль к длительным поездкам, следуйте рекомендациям, и тогда любые пробки будут вам нипочем.
Читайте также:
Их раскупают в первую очередь: названы самые популярные автомобили 2023 года
Держитесь от них подальше: самые ненадежные б/у автомобили, которые лучше не покупать
Как правильно "прикурить" автомобиль, если внезапно сел аккумулятор: важные советы