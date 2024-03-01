Хотя эти рекомендации могут первоначально потребовать корректировки ваших привычек зарядки, они способствуют поддержанию работоспособности аккумулятора смартфона.

Правильная зарядка аккумулятора смартфона необходима для продления срока службы вашего устройства.

Есть несколько «золотых» правил, которым следует следовать, чтобы ваша батарея оставалась здоровой и функциональной в течение многих лет:

Заряд от 20% до 80%.

Старайтесь заряжать свой смартфон до 80 % и не допускать его разрядки ниже 20 %.

Чаще заряжайте аккумулятор короткими сеансами, что полезно для его общего состояния.

Избегайте ночной зарядки.

Никогда не оставляйте телефон заряжаться на ночь. При необходимости используйте специальное приложение, такое как Battery Charge Limit, чтобы установить предел зарядки, в идеале около 80%.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки.

Воздержитесь от использования телефона, когда он подключен к зарядному кабелю.

Продолжение использования во время зарядки может привести к перегреву, что потенциально замедляет время зарядки и влияет на аккумулятор.

Избегайте беспроводных зарядных устройств.

Беспроводная зарядка имеет тенденцию выделять больше тепла, что может нанести вред здоровью аккумулятора.

Если возможно, придерживайтесь традиционных методов зарядки с помощью кабеля, чтобы свести к минимуму выделение тепла.

Предотвращение перегрева.

Берегите свой смартфон от перегрева, так как более высокие температуры могут ускорить разрядку аккумулятора.

Батарея при 55 градусах разлагается почти в четыре раза быстрее, чем батарея при обычной температуре 25 градусов.

Выбирайте сертифицированные аксессуары для зарядки.

Избегайте несертифицированных кабелей Lightning и USB-C, а также дешевых китайских альтернатив.

Использование неоригинальных кабелей может повредить ваше устройство, а недорогие беспроводные зарядные устройства могут неэффективно рассеивать тепло, что приводит к перегреву во время зарядки.

Используйте зарядное устройство производителя.

Выбирайте «родное» зарядное устройство, разработанное специально для вашего смартфона, с учетом правильного выходного тока и напряжения.

Использование соответствующего зарядного устройства продлевает срок службы батареи и обеспечивает оптимальную производительность.

Проверьте выходной ток и напряжение.

При выборе зарядного устройства или кабеля на замену сопоставьте выходной ток и напряжение с указанными на оригинальном зарядном устройстве.

Надежный кабель не обязательно должен быть дорогим; главное подобрать аналогичный по параметрам "родному" заряднику.

Вложение усилий в эти методы может избавить вас от расходов и неудобств, связанных с заменой аккумулятора смартфона в будущем.

Состояние батареи смартфона зависит от нескольких факторов:

Износ: Со временем батарея изнашивается и теряет способность удерживать заряд на прежнем уровне.



Использование: Чем активнее вы используете смартфон (игры, потоковое видео, яркий дисплей и т. д.), тем быстрее разряжается батарея.



Температура: Высокие и низкие температуры могут влиять на производительность батареи. Очень жаркая или холодная погода может уменьшить ее емкость временно.



Приложения и процессы в фоновом режиме: Некоторые приложения могут потреблять много энергии, даже если они находятся в фоновом режиме, что может уменьшить время работы от батареи.



Настройки экрана и подключенные устройства: Яркость экрана, активные соединения (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) и подключенные устройства (наушники, дополнительные аксессуары) также могут влиять на расход энергии.



Обновления программного обеспечения: Иногда обновления операционной системы или приложений могут влиять на потребление заряда батареи, иногда в лучшую сторону, иногда наоборот.

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