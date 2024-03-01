Запах в ванной комнате, как иначе его называют, так же неприятен и, возможно, опасен.

Когда запахи в ванной накапливаются, а ваш основной освежитель воздуха не устраняет неприятные запахи, возможно, пора подумать о том, как избавиться от неприятного запаха в унитазе.

Как избавиться от неприятного запаха в унитазе

Глубокая очистка – Глубокая очистка иногда может удалить плесень или плесень, которые могут вызвать неприятный запах.

Побалуйте унитазный бачок – возможно, у вас есть один из красивых, чистых унитазных бачков, если да, это прекрасно. С другой стороны, подняв крышку бачка, вы могли обнаружить что-то другое – вы могли обнаружить, что он наполнен ржавчиной, плесенью или другим нечетким хламом, который заставил вас спросить себя: «Стоит ли мне чистить свой унитаз?» Обычно виновником грязного бачка унитаза, а в конце концов и грязного унитаза с плесенью, есть жесткая вода. Вы можете надеть резиновые перчатки, распылить в резервуар антибактериальный очиститель и начать чистить щеткой для быстрой поправки, но в долгосрочной перспективе очистка унитаза – это только пластырь.

Проверьте наличие жесткой воды – в большом проценте домов есть жесткая вода. Жесткая вода просто означает, что в вашем домохозяйстве много кальция и магния. У вас может быть жесткая вода, если вы заметили любой из следующих признаков:

Ваш туалетный бачок грязный из-за плесени или ржавчины

Ваша посуда мутная или тусклая после мытья

На кранах и трубах образовалась желто-белая корочка.

Вы видите желто-белую корочку внутри кофеварки или чайника

Мыльная пена образовалась на шторках для душа и плитки

Есть ли постоянное решение избавиться от неприятного запаха в унитазе?

Для начала вы точно захотите очистить резервуар вручную. Вы можете впрыснуть в него моющий раствор и очистить от ржавчины, плесени и пушистых веществ, но если вы хотите избавиться от неприятного запаха в унитазе навсегда, мы рекомендуем установить дома смягчитель воды.

Источник: 1sewerandsepticservice

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