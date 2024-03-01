Мы рассмотрим лучший способ отмыть подоконник быстро, легко и дешево. Все для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно, когда к вам приедут гости.

Инструменты для чистки подоконников

Чтобы отмыть подоконник, вам понадобятся зубная щетка , тряпка из микрофибры, распылитель с распылителем и мыло для посуды или пищевая сода. Если ваши пороги и дорожки действительно плохие, я бы предложил сначала пропылесосить это место. Это сэкономит ваше время, быстро собрав любую сыпучую грязь.

Пропилососьте первую сторону дорожки, затем сдвиньте окно назад и займитесь второй стороной. Мне нравится этот трюк, потому что мой пылесос выполняет работу за меня, поэтому я могу вернуться к прокрутке в Instagram как можно скорее.

Продукты для чистки подоконников

Итак, вы пропылесосили подоконник (бьемся пари, вы никогда не думали, что будете это делать), что дальше? Пора бороться с грязью, застывшей на ваших подоконниках. Возьмите бутылку с пульверизатором и заполните ее водой. Затем добавьте пару капель мыльного средства для посуды или чайную ложку пищевой соды. Любой из этих продуктов поможет ослабить эту грязь.

Распылите очистительный раствор и оставьте на десять минут. Это дает ему время для работы и ослабления грязи, что означает, что вы будете использовать меньше смазки для локтей, когда придет время убирать. Вы можете отдохнуть на десять минут, или вы можете выполнить другое быстрое задание по уборке.

Техники для того, чтобы отмыть подоконник

Теперь ваш продукт успел поработать, возьмите зубную щетку для чистки. Вы собираетесь использовать то же движение, что и когда чистили зубы, но на дорожке подоконник. Если ваш стоматолог когда-нибудь читал вам лекцию о слишком тщательной чистке зубов, сейчас самое время вывести эту энергию чистки зубов на подоконник!

Это удаляет всю грязь и пыль, застрявшую на дорожке вашего подоконника. Когда вы закончите, возьмите ткань из микрофибры и протрите всю эту грязь. Если вы заметили остатки грязи, оберните ткань вокруг пальца, а затем используйте ткань, накрытую пальцами, в качестве чистящего инструмента, чтобы «соскрести» всю остальную грязь.

Как отмыть подоконник

Мыть подоконник быстро и легко, и вам не нужно покупать специальные чистящие средства! Вы можете повторно использовать свою зубную щетку для чистки многих задач; только не забудьте вымыть его и тщательно высушить между использованием.