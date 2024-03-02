Для того, чтобы вырастить лучшую рассаду перца, помидоров и других растений необходимо знать правила, которыми пользуются опытные огородники, дачники и фермеры.

Во-первых, необходимо знать, что разные сорта и гибриды, в том числе овощных культур, отличаются по срокам созревания плодов, так что и сажать их нужно в определенное время. И не рано, и не слишком поздно.

При посеве семян очень важно, на какую глубину его погружать. Но следует учитывать, что некоторые растения вообще присыпать почвой не нужно.

Как вырастить лучшую рассаду хорошо знает опытная хозяйка, блоггер и автор страницы «Hroshi na horodi». По ее словам, есть главные правила, от которых и нужно отталкиваться.

Как вырастить лучшую рассаду перца, капусты и помидоров.

Один из них – хороший субстрат, который есть в разной упаковке.

«В профессиональный субстрат ничего не нужно домешивать, там все сбалансировано. Мешайте, что хотите уже на перевалку, или пикировку», - отметила пани Юлия.

Для выращивания рассады в домашних условиях очень важно освещение.

«Купите хоть одну лед-лампу. Она будет вам на пару лет. Нехватка света в пасмурные дни влияет на рост и развитие растений», - советует хозяйка.

Одним из важнейших правил хорошей рассады является, конечно, подход к выбору семян.

«Оно должно быть качественным, если гибриды, то от ведущих компаний…», - уверяет Юлия.

При выращивании рассады необходимо пользоваться средствами защиты растений.

Как вырастить лучшую рассаду перца, капусты и помидоров.

Еще одно важное правило опытных огородников – соблюдение влажности.

«Не переливайте, не заливайте по мере подсыхания субстрата. Это главный пункт в борьбе с черной ножкой и гнилями. При заливке рассады дело быстрее не пойдет», - заверила пани Юлия.

Также существует основное правило по температурному режиму для рассады.

«До лестницы одна температура (высшая), после лестницы понижаете. Для каждого растения есть свой порог, но это комфортное можно найти...», - отметила хозяйка.

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