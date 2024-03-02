Перед тем как соединить два телефона через Bluetooth, необходимо убедиться, что функция Bluetooth активна на обоих устройствах.

Часто возникает ситуация, когда нужно скопировать большой файл с видео или программой с одного телефона на другой. Или переместить большое количество музыкальных записей и фотографий. Помимо традиционной отправки файлов по USB-кабелю, существует еще и безпроводный вариант - "Вluetooth".

Итак, чтобы установить Bluetooth-соединение между двумя телефонами, необходимо на двух телефонах включить модуль Bluetooth и на каждом из них установить режим, при котором телефон будет доступен для обнаружения другим устройствам.

Чтобы убедиться, что функция Bluetooth активна на обоих устройствах, нужно сделать такие действия:

На первом телефоне:

откройте "Настройки";

прокрутите вниз и найдите раздел "Беспроводные сети и подключения;

нажмите на "Bluetooth";

включите переключатель, чтобы активировать функцию Bluetooth.

На втором телефоне:

откройте "Настройки";

прокрутите вниз и найдите раздел "Соединения";

нажмите на "Bluetooth";

включите переключатель, чтобы активировать функцию Bluetooth.

Затем на одном из аппаратов требуется выбрать поиск Bluetooth-устройств, в результате которого вам будет показан список обнаруженных устройств.

Выбрав из списка то устройство, с которым вы хотите соединиться, нажмите на нем "Соединиться" и введите ключ идентификации. В ответ на запрос на спариваемом устройстве введите аналогичный ключ.

После этих процедур можно обмениваться файлами, звонить или выполнять другие действия между двумя соединенными телефонами через Bluetooth.



Важно!

Процедура настройки соединения через Bluetooth может незначительно отличаться на разных моделях телефонов и версиях операционной системы.

Напомним, что для соединения двух телефонов также можно подключить к одному телефону USB-female переходник, а ко второму телефону – micro-USB кабель. После определения телефонами кабеля и переходника, можно смело соединять их между собой. При подключении двух телефонов не нужно использовать дополнительное программное обеспечение.

А вот чтобы подключиться к другому телефону на расстоянии, на устройстве, с которого вы собираетесь управлять, необходимо скачать приложение TeamViewer-удаленный доступ или посетить страницу в интернете start.teamviewer.com. На устройстве- "пациенте" необходимо скачать программу TeamViewer QuickSupport.

Справка:

Bluetooth (блютуз) - это беспроводная технология передачи данных на короткие расстояния, которая используется для обмена информацией между устройствами. Она позволяет устройствам, таким как смартфоны, наушники, колонки, клавиатуры, мыши, автомобильные системы, медицинские устройства и многие другие, обмениваться данными без необходимости физического подключения через провода.

Bluetooth обеспечивает простой способ соединения устройств и обеспечивает надежную передачу данных на расстоянии до нескольких метров. Он использует радиоволновой спектр на частотах 2,4-2,485 ГГц и использует метод частотного разделения для уменьшения взаимного влияния между устройствами в одном диапазоне.

Bluetooth используется для различных целей, включая передачу аудио и видео данных, обмен файлами, управление устройствами удаленно и даже подключение к интернету через мобильные устройства. Эта технология стала широко распространенной благодаря своей удобной и простой в использовании природе.

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