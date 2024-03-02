Часто возникает ситуация, когда нужно скопировать большой файл с видео или программой с одного телефона на другой. Или переместить большое количество музыкальных записей и фотографий. Помимо традиционной отправки файлов по USB-кабелю, существует еще и безпроводный вариант - "Вluetooth".
Итак, чтобы установить Bluetooth-соединение между двумя телефонами, необходимо на двух телефонах включить модуль Bluetooth и на каждом из них установить режим, при котором телефон будет доступен для обнаружения другим устройствам.
Чтобы убедиться, что функция Bluetooth активна на обоих устройствах, нужно сделать такие действия:
На первом телефоне:
- откройте "Настройки";
- прокрутите вниз и найдите раздел "Беспроводные сети и подключения;
- нажмите на "Bluetooth";
- включите переключатель, чтобы активировать функцию Bluetooth.
На втором телефоне:
- откройте "Настройки";
- прокрутите вниз и найдите раздел "Соединения";
- нажмите на "Bluetooth";
- включите переключатель, чтобы активировать функцию Bluetooth.
Затем на одном из аппаратов требуется выбрать поиск Bluetooth-устройств, в результате которого вам будет показан список обнаруженных устройств.
Выбрав из списка то устройство, с которым вы хотите соединиться, нажмите на нем "Соединиться" и введите ключ идентификации. В ответ на запрос на спариваемом устройстве введите аналогичный ключ.
После этих процедур можно обмениваться файлами, звонить или выполнять другие действия между двумя соединенными телефонами через Bluetooth.
Важно!
- Процедура настройки соединения через Bluetooth может незначительно отличаться на разных моделях телефонов и версиях операционной системы.
Напомним, что для соединения двух телефонов также можно подключить к одному телефону USB-female переходник, а ко второму телефону – micro-USB кабель. После определения телефонами кабеля и переходника, можно смело соединять их между собой. При подключении двух телефонов не нужно использовать дополнительное программное обеспечение.
А вот чтобы подключиться к другому телефону на расстоянии, на устройстве, с которого вы собираетесь управлять, необходимо скачать приложение TeamViewer-удаленный доступ или посетить страницу в интернете start.teamviewer.com. На устройстве- "пациенте" необходимо скачать программу TeamViewer QuickSupport.
Справка:
Bluetooth (блютуз) - это беспроводная технология передачи данных на короткие расстояния, которая используется для обмена информацией между устройствами. Она позволяет устройствам, таким как смартфоны, наушники, колонки, клавиатуры, мыши, автомобильные системы, медицинские устройства и многие другие, обмениваться данными без необходимости физического подключения через провода.
Bluetooth обеспечивает простой способ соединения устройств и обеспечивает надежную передачу данных на расстоянии до нескольких метров. Он использует радиоволновой спектр на частотах 2,4-2,485 ГГц и использует метод частотного разделения для уменьшения взаимного влияния между устройствами в одном диапазоне.
Bluetooth используется для различных целей, включая передачу аудио и видео данных, обмен файлами, управление устройствами удаленно и даже подключение к интернету через мобильные устройства. Эта технология стала широко распространенной благодаря своей удобной и простой в использовании природе.
Как узнать, что ваш смартфон прослушивают: три важных способа
Как проверить батарею телефона, чтобы она не села в самый неподходящий момент
Как улучшить звук на телефоне: это поможет использовать динамики на полную мощность