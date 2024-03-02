Казалось бы, что в том, как правильно заряжать смартфон нет ничего сложного, но пользователи гаджетов постоянно совершают одни и те же ошибки.

Как правильно заряжать смартфон – эти простые правила должен знать каждый пользователь.

Ведь это продлит срок службы устройства.

Как правильно заряжать смартфон.

Так, многие пользователи смартфонов считают, что для батареи необходим процесс раскачки. Да, когда существовали только кнопочные телефоны со сменными аккумуляторами это действительно было необходимо. Но тип аккумуляторов в современных смартфонах изменился, так что в процессе раскачки больше нет необходимости. Но большинство пользователей смартфонов продолжает это делать. А это вредит устройству.

Современные аккумуляторы не портятся из-за того, что смартфон заряжают по несколько раз в день. Наоборот! Это будет лучше, чем заряжать аккумулятор с нуля до ста процентов за один раз.

Специалисты вообще рекомендуют держать заряд смартфона от 40 до 80%.

И обязательно запомните несколько простых советов, как действительно правильно заряжать смартфон. Так, ставить устройство на зарядку на ночь не рекомендуется.

Как правильно заряжать смартфон.

Также лучше не ставить смартфон на зарядку с нуля до 100 процентов. Это приводит к тому, что аккумулятор сильно нагревается. А современные аккумуляторы не любят ни перегрева, ни холода.

Для того, чтобы аккумулятор работал долго и максимально держал заряд, необходимо также знать такие простые вещи:

Когда устройство заряжается, не используйте его. Особенно забудьте на это время об играх. Ведь это приведет к высокому нагреву, который может повредить не только аккумулятор.

Не стоит ждать, пока смартфон разрядится до нуля процентов.

Еще одно важное правило, как правильно заряжать смартфон – пользуйтесь только оригинальными устройствами.

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