Этот выбор основан на мнениях журналистов Top Gear с учетом таких факторов, как дизайн, прием на рынке и производительность.

Вот некоторые автомобили, которые Top Gear считает одними из худших, выпущенных со времен тысячелетия, а также краткие объяснения их выбора:

BMW 5 серии Gran Turismo (2009 г.): пытался создать свою нишу на рынке, но цель была неясна.

Bufori Geneva: попытка построить трехметровый роскошный автомобиль, способный составить конкуренцию Rolls-Royce Ghost, но безуспешно.

Ssangyong Rodius: непопулярен из-за странного внешнего вида, несмотря на просторный салон, вмещающий до 11 человек.

Hyundai Amica: маленькая и недорогая городская модель, не привлекающая внимания.

Mini Clubman 2007 года: создан для родителей, которые заботятся о комфорте детей, но подвергаются критике за расположение дверей.

Fiat 124 Spider: должен был составить конкуренцию Mazda MX-5 в кабриолетах, но его критиковали за более громоздкий кузов и проблемы с управляемостью.

Lotus Europa S: попытка преобразовать Lotus Elise в класс GT, раскритикованная за несоответствие.

Renault Clio RS MK IV: наследник Clio Williams, менее успешный, чем его предшественник.

Subaru Levorg: над своим названием шутили, и он столкнулся с проблемами на рынке.

Citroen C6: некоторые считают, что в профиль он напоминает термокружку.

Aston Martin Cygnet: попытка Aston Martin создать городской автомобиль с низким уровнем выбросов не была встречена хорошо.

Honda CR-Z: спортивный гибрид, лишенный ожидаемой спортивности, критикуемый за время разгона.

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