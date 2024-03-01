Лук имеет тенденцию сбивать с толку домашних огородников, ведь растениям часто не удается дать большие твердые луковицы - они восприимчивы к множеству болезней.

Выращивание лука из семян — самый дешевый метод и предлагает больше всего сортовых вариантов. Чтобы получить большие луковицы, эти семена обычно сажают в теплицу в зимние месяцы, чтобы получить рассаду, которую можно высаживать на открытом воздухе весной.

Как вырастить большой лук в домашних условиях: готовы начать?

После того, как вы выбрали подходящий для вас сорт лука и приобрели семена, рассаду или саженцы, пришло время высадить их в землю.

Лук можно сеять, высаживать или пересаживать примерно за шесть недель до последних средних заморозков в вашем районе. Вот что вам нужно знать об уходе за будущим урожаем.

Как вырастить большой лук в домашних условиях: удобрение

Луку необходимы фосфор и калий для развития корней в течение первых двух-трех недель после посадки. Непосредственно перед посадкой внесите сбалансированное удобрение, например 10–20–10, рядом с тем местом, где будет посажен лук.

Через три недели после посадки корневая система укоренится, а подкормка раз в две недели азотистыми удобрениями, такими как 21–0–0, сохранит рост листвы и ее темно-зеленый цвет. на этом этапе новый лист будет появляться каждые две-три недели.

Как только начинается перенос углеводов, или луковица (вы увидите, что почва вокруг места формирования луковицы начинает трескаться), цикл роста завершается. дальнейшее внесение удобрений не требуется.

Как вырастить большой лук в домашних условиях: Полив

Как только зелень лука начнет расти, ее необходимо поддерживать здоровой и свободной от болезней. Почти все болезни листвы вызваны влажностью листьев. верхний полив — худший способ орошения, поскольку каждый раз, когда листья намокают, на них прикрепляются споры грибков и бактерий; вместо этого используйте шланги для капельного орошения или погружные шланги.

Лук хорошо себя чувствует при постоянной влажности, но склонен к гниению, если почва слишком влажная. Важно, чтобы ваша ирригационная система подавала воду равномерно.

Как вырастить большой лук в домашних условиях: Профилактика заболеваний

Есть вероятность, что в какой-то момент вегетационного цикла, особенно в особенно дождливый сезон, появятся бактериальные и грибковые споры. Главное – не допустить размножения и распространения спор.

Будьте активны: раз в две недели обрабатывайте зелень лук защитным фунгицидным спреем на протяжении всего цикла роста лука. Если вы не хотите использовать синтетические фунгициды, рассмотрите органические варианты, такие как оксиды и медь. Если вы не опрыскиваете луковицу и болезнь распространится, она перейдет на кольца внутри лука и вызовет гниение при хранении.

Как вырастить большой лук в домашних условиях: Сбор и лечение

Когда шейка лука больше не может выдерживать вес листвы, верхушка падает, указывая на то, что лук достигает зрелости. Пришло время собрать и вылечить лук. Правильно вылеченный лук начинается с сухой корневой системы.

Выньте луковицы из почвы и разложите их рядами для просушки на проветриваемом месте. Если это место находится на ярком солнце, накройте каждую луковицу листвой следующего лука, чтобы предотвратить солнечные ожоги, пока у лука не появится красивый сухой внешний лист.

Как только шейка полностью высохнет (что видно при потирании между большим и указательным пальцами), отрежьте верхнюю часть листвы чуть выше луковицы и обрежьте корни. Это предотвратит загнивание и прорастание луковицы во время хранения.

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