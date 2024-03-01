Чеснок не только является вкусной добавкой к бесчисленным пикантным блюдам, но и приносит огромную пользу для здоровья.

Знаете ли вы, что чеснок может укрепить вашу иммунную систему, снизить кровяное давление, повысить уровень холестерина и даже помочь вам жить дольше?

Свежие, неочищенные целые головки чеснока могут храниться почти шесть месяцев.

Узнайте, как вырастить чеснок самостоятельно, и подготовьте его в большом количестве, чтобы использовать его в кулинарии и выпечке.

Как начать выращивать чеснок из семенных зубчиков

Прежде чем сажать чеснок, следует учитывать три фактора: когда, где и какой сорт.

Затем выберите место для посадки чеснока: выберите место, которое получает от 6 до 8 часов солнечного света в день, с рыхлой, плодородной почвой без сорняков . Подготовить почву можно, прополав ее и смешав с компостом

Размышляя о том, как вырастить чеснок, у вас может возникнуть соблазн посадить проросшие луковицы из супермаркета.

Однако эксперты советуют не делать этого, поскольку луковицы, выращенные в коммерческих целях, обычно обрабатывают ингибитором прорастания, который предотвращает их рост. В будущем вы можете использовать для пересадки собственные семена чеснока, но начните с зубчиков из местного питомника или семенной компании.

Как вырастить чеснок: каждый зубчик — это семя, из которого вырастет целая луковица. Разбейте головки на отдельные зубчики, оставив бумажную оболочку неповрежденной.

Посадите каждый зубчик заостренным кончиком вверх и на расстоянии друг от друга. Аккуратно засыпьте его почвой и сверху накройте соломой, чтобы защитить растения зимой.

После того, как весной минует угроза заморозков, солому уберите. Когда появятся побеги, срежьте цветение, потому что, если вы их оставите, они могут уменьшить размер луковицы.

Вы можете добавить азотные удобрения ранней весной и еще раз в начале мая, когда луковицы начнут набухать.

Хорошо пропалывайте чеснок и поливайте его каждые три-пять дней с середины мая по июнь, а в середине июня поливайте их реже.

Собирать чеснок можно с конца июня по август. Обращайте внимание на пожелтевшую листву и собирайте урожай, когда верхушки луковиц начнут опадать. Поднимите луковицу, чтобы убедиться, что урожай готов.

Если луковицы пухлые, с толстой кожицей, похожей на бумагу, вы можете осторожно выкопать луковицы садовой вилкой. Очистите почву, но оставьте листву и корни нетронутыми, а затем дайте им высохнуть в сухом, хорошо проветриваемом месте в течение как минимум двух недель.

Когда обертки и корни высохнут, корневая крона затвердеет и зубчики можно легко сломать, луковицы пролечены.

Обрежьте корни или листья, выбросьте верхушки и снимите только самые грязные обертки. Храните луковицы в темном, прохладном и сухом месте. Сохраните несколько наиболее сформировавшихся крупных луковиц для повторной пересадки осенью.

Читайте также:

Кротов на даче и огороде больше не будет: как избавиться от незваных гостей.

Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция.

Названо вредное средство, содержащееся в горшках магазинных орхидей: лучше сразу пересадить.