Чтобы избежать потери данных, рекомендуется не только активировать синхронизацию и создание резервных копий.

Очистка устройства от ненужных файлов становится необходимостью. Однако эту процедуру следует проводить осторожно, чтобы не удалить важную информацию. Но что делать, если все же произошло непоправимое и важные фотографии или документы исчезли?

Не стоит паниковать, поскольку удаленные файлы не исчезают безвозвратно. При удалении система лишь помечает область памяти как свободную для перезаписи, и пока новые данные не перезапишут старые, удаленные файлы можно восстановить.

Для восстановления файлов на Android существует бесплатное приложение 7-Data Android Recovery, которая позволяет вернуть недавно удаленные файлы из внутренней памяти или с внешней карты.

Чтобы избежать потери данных, рекомендуется активировать синхронизацию и создание резервных копий в облачном хранилище. Google сохраняет данные в облаке, что облегчает восстановление данных после сброса устройства или при покупке нового.

Рекомендации по восстановлению данных из резервной копии:

На этапе настройки смартфона выберите "Восстановить копию".

Авторизуйтесь в аккаунте Google.

Выберите резервную копию, если их несколько, и начните восстановление.

Также полезно использовать облачные сервисы для хранения данных. Например, можно автоматически отправлять фотографии в облако или хранить важные, но неиспользуемые данные в архивном облаке.

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