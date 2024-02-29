Хорошей новостью является то, что независимо от того, где вы живете, выращивать клубнику довольно легко.

Выращивание собственной клубники на собственном огороде — отличный способ обеспечить оптимальный вкус, поскольку вы можете собирать ее, когда она полностью созрела.

Это противоположность сортам из супермаркета, которые обычно собирают до того, как они достигнут максимальной сладости, чтобы пережить дорогу с фермы до вашего магазина.

Просто убедитесь, что вы сажаете их в достаточно просторном месте, где каждый день светит не менее шести часов солнца. И узнайте, как и когда удобрять клубнику, ведь от этого зависит количество и качество вашего урожая.

Почему так важно удобрять клубнику

Итак, чем удобрять клубнику, чтобы получить крупные ягоды: чтобы дать плоды, листву и цветение, растения клубники нуждаются в определенных питательных веществах в почве, в частности, азоте, фосфоре и калии (NPK).

Им также необходимо большое количество микроэлементов. Внося удобрения, вы помогаете растению поддерживать правильный уровень pH, обеспечивая при этом достаточное количество азота и других питательных веществ для корней и листвы. Обеспечить этот баланс можно с помощью удобрений.

Прежде чем начать посадку клубники, подготовьте почву удобрениями примерно за две недели до начала посадки.

Чем и как удобрять клубнику, чтобы получить крупные ягоды:

Клубника хорошо растет в хорошо дренированной, богатой и слегка кислой почве с pH от 5,5 до 6,8.

На упаковке удобрения будет указано соотношение азота, фосфора и калия (лучшее соотношение NPK этих питательных веществ должно быть 10-10-10 или 20-20-20). Вы также можете использовать натуральные удобрения, такие как кровяная мука, мука из люцерны , рыбная мука или компостный чай.

Прежде чем удобрять клубнику, чтобы получить крупные ягоды, узнайте сколько добавить удобрения - внимательно следуйте инструкциям на упаковке удобрений.

Чрезмерное удобрение — одна из наиболее распространенных ошибок садоводов, оно может ухудшить способность корней поглощать питательные вещества из почвы.

Это также может вызвать ожог или обезвоживание. Обязательно хорошо полейте почву после внесения удобрений.

Читайте также:

Кротов на даче и огороде больше не будет: как избавиться от незваных гостей.

Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция.

Названо вредное средство, содержащееся в горшках магазинных орхидей: лучше сразу пересадить.